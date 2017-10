F1: Vörös istennőből vörös bohóc

A nemzetközi sajtó főként a futamgyőztes Lewis Hamilton küszöbön álló negyedik világbajnoki címéről, illetve az összetettben második, Szuzukában műszaki hiba miatt kiesett Sebastian Vettel minimálisra csökkent esélyeiről írt a vasárnapi Forma-1-es Japán Nagydíj másnapján.



Németország:



Bild:

"Újabb bosszúság a Ferrarinál. Egy héttel Malajzia után újra rázendített a pánikzenekar, a vörös istennőből vörös bohóc lett."



Süddeutsche Zeitung:

"Négy futammal a szezon vége előtt 59 pont Hamilton előnye, és még 100 pont szerezhető. Vettelt már csak a csoda hozhatja vissza a versengésbe. A Forma-1 agyontechnikázott világában azonban nincsenek csodák. Egy-egy elszakadt vezeték vagy tönkrement gyújtógyertya előfordul, de a Mercedestől több defektre lenne szükség ahhoz, hogy a Ferrari az élre ugorjon."



Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"Az újabb hiba: egy bedöglött gyertya miatt öt körig tartott a japán futam a Ferrari frontembere számára. Hamilton már Austinban világbajnok lehet."



Stuttgarter Nachrichten:

"Csak a tények kedvéért: már csak egy szikrányi remény maradt Vettel számára, hogy megszerezze idén az első vb-címét a Ferrarival. Ez a szikra hiányzott az egyik gyertyából már a Japán Nagydíj rajtjánál, melyen Hamilton magabiztosan győzött."



Olaszország:



La Stampa:

"A Ferrari újra elárulta Vettelt, ezúttal egy hibás gyertya miatt kellett kiállnia."



La Repubblica:

"A Ferrari maga Olaszország. A Ferrari (volt) az ország legjobbja, a tudás, tapasztalat, hagyomány, fejlesztés, kézművesség és futurizmus koncentrátuma. Jelenleg azonban ugyanabban a szabadesésben van, amelyben a futballválogatott is, ez egy elveszett csapat. Hol van már az a dicséretes erő? Nekünk nem szabad úgy kihunynunk, mint egy gyújtógyertyának a futam elején."



Corriere della Sera:

"A keserűség pillanataiban is meg kell találni a kiutat. Furán hangozhat, de ez a Ferrari még mindig egy extraklasszis autó. És négy futam még hátravan."



Anglia:



The Independent:

"Hat héttel ezelőtt Vettel még fölényesen vezetett. Most viszont valami egészen különösnek kellene történnie ahhoz, hogy még befogja Hamiltont."



The Guardian:

"Elérhető közelségben a negyedik világbajnoki cím."



The Telegraph:

"Ha Hamilton 16-nál több pontot szerez Texasban Vettelnél, akkor számszerűleg vége a szezonnak. Valójában már most vége van."



BBC Sport:

"Mindenki azt várta, hogy az utolsó futamig tart majd a küzdelem, és hogy nem lehet előre látni a végeredményt. Hamilton ezzel szemben könnyedén nyert Olaszországban, majd négy hét alatt a három ázsiai futamon összeomlott a Ferrari idénye."



Spanyolország:



Marca:

"A Ferrari harakirije. Egy újabb technikai probléma miatt 59 pontra nőtt a különbség Vettel és az éllovas Hamilton között."



Sport:

"Hamilton megkérdőjelezhetetlen győzelmével és Vettel kiállásával gyakorlatilag eldőlt a vb. A brit pilótának október 22-én Austinban lesz az első meccslabdája. A Ferrari megbízhatósági gondjai a legalkalmatlanabb időben jöttek elő."



Mundo Deportivo:

"Hamilton japán szamurájnak öltözött, és bevitte Vettelnek a sorsdöntő csapást Szuzukában."



El País:

"A Ferrari miatt Hamiltonnak nem maradt ellenfele."



La Vanguardia:

"Ennyi volt a vb-címért zajló verseny, Hamilton véget vetett a vetélkedésnek. Ebben segítségére volt Vettel, pontosabban a folyton technikai problémákkal bajlódó Ferrari is."

(MTI)