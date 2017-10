A Scuderia Toro Rossónál (STR) Pierre Gasly ugrott be a pihentetett Danyiil Kvjat helyére az utolsó két futamra, és a hétvégi Japán GP-n eldőlt, hogy az eddigi STR-es, Carlos Sainz a következő versenyen már a Renault-nál indul. A franciáktól Jolyon Palmert teszik ki, a helyére ül be Sainz.

Csütörtökön a Toro Rosso váratlanul közölte, Gasly a jövő hétvégi Amerikai GP-n nem indul, mert eredeti sorozatában, a japán Super Formulában vesz részt az utolsó versenyen, amin még a bajnoki címet is megszerezheti.

Kvjatot visszahívják Austinra, tiszta sor, de ki lesz a csapattársa? Jelenleg ugyanis csak egy pilótájuk van arra a víkendre.

Az Autosport szerint Helmut Marko, az STR-anyacsapat Red Bull tanácsadója egy újabb tehetséget próbál ki Amerikában, csakhogy arra senkinek nincs ötlete, hogy kit.

A Red Bullnak ugyanis F1-képes fiatalja Gaslyn kívül nincs. A Ferrarinak van, kettő is, Antonio Giovanizzi, de főleg Charles Leclerc, egyelőre viszont az ő nevük fel sem merült.

Ki vezesse az STR-t Austinban? 64 Kubica

45 Én szívesen!

36 Alex Rossi

18 Leclerc

15 Giovinazzi

9 Macushita

8 Palmer

A Toro Rosso jövőre Honda-motorra vált, így el lehetne képzelni esetleg a japánok neveltjét, Nobuharu Macushitát. Ő is a GP2-ben megy, voltak is győzelmei, a Honda az F1-be is szánja majd, egyelőre viszont az ő alkalmazásáról sincs hír.

Vadabb felvetés Robert Kubica, aki szerdán a Williamsnek tesztelt, és a következő napokban újra az angoloknál vezet a Hungaroringen. Jövő hétvégén elméletileg szabad lesz.

Reálisabb tipp lehet az amerikai Alex Rossi, aki pár éve bemutatkozott a Forma-1-ben, de mivel nagyobb csapattól nem kapott lehetőséget, visszament az Indycarba, ahol tavaly megnyerte az Indy 500-at. Idén is nyert futamokat, az Indycar-bajnokság véget ért, a pályát ismeri, és a hazai közönség - nem beszélve a rendezőkről -, biztosan örülne a szereplésének.