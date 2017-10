Megszűnt a csapatom, felhívtam a Red Bullt

Brendon Hartley Forma-1-es bemutatkozására senki nem számíthatott, őt is meglepte, hogy a Red Bull épp őt választotta fiókcsapata, a Toro Rosso egyik pilótájának a hétvégi amerikai futamra.

A novemberben 28 éves versenyző elmondta, őrült héten van túl, és a New Zealand Heraldnak most újabb részleteket árult el, hogyan is történt a kinevezése. Ha megnézzük, azért voltak előzményei.

Amikor (a csapatom) a Porsche bejelentette, hogy kiszáll, elkezdtem gondolkodni, mihez is fogok kezdeni jövőre. Az egyik első hívásom Helmut Markónak ment a Red Bullnál, azt mondtam, ha esetleg akadna egy lehetőség, én készen állok.

Marko a Red Bull és a Toro Rosso pilótaprogramját koordinálja, ő volt az, aki 2010-ben kivette Hartleyt a Red Bull juniorcsapatából. Daniel Ricciardo és Jean-Eric Vergne maradt, neki mennie kellett, és egy mercedeses F1-es kísérlet után a megbízhatósági bajnokságban (WEC), a Porschénál talált helyet.

Hartley nem neheztelt a történtek miatt.

Nyolc éve nem álltam készen. Rég volt már 2010, amikor elküldtek, és valóban nehéz időkön mentem át. Nem voltam akkoriban elég érett, csak élveztem a versenyzést. Amin átestem azóta, sokkal erősebbé tett.

Az a telefonhívás Markónak viszont nem kecsegtetett sok jóval.

Három-négy hónapon át Markótól sem jött semmi visszajelzés. Aztán a múlt héten a semmiből érkezett ez az egész.

Brendon Hartley a hétvégi WEC-futamon, Fujiban



Hartley egy másik újoncot, a francia Pierre Gaslyt fogja helyettesíteni, aki az utolsó három futamra aztán várhatóan visszaül a Toro Rossóba. A csapattársa az állandó Toro Rosso-pilóta, Danyiil Kvjat lesz. Ha Hartley jól teljesít, az oroszt hosszabb távon, jövőre leválthatja, ha kiugró lenne, Kvjat szezonbefejezése is bizonytalanná válhat.

Sosem teszteltem a kocsit, így kissé felkészületlen vagyok, de ezen kívül abszolút felkészült.

2012 nem most volt, akkor vezetett legutóbb F1-autót Hartley, a Mercedesszel tesztelhetett, de ott sem ragadt meg. Azóta pályája meglehetősen sikeresen alakult, a WEC-ben bajnok lett 2015-ben, idén megnyerte a Le Mans-i 24 órást.

Hartley 33 éve az első új-zélandi a Forma-1-ben, 1984-ben Mike Thackwell indult a sorozatban. Az ország szülötte a McLaren-alapító, Bruce McLaren, és van egy világbajnokuk is, Denny Hulme, 1967-ből.