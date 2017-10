Bizarrabb F1-büntetést kitalálni sem lehet

A Toro Rosso hatalmas pilóta-csereberéje kisebbfajta káoszt hozott magával, aminek köszönhetően az újonc Brendon Hartley olyanért bűnhődik majd a rajtnál, amihez semmi köze, miközben a részben bűnös, vagy legalábbis büntethető Danyiil Kvjat simán elindulhat büntetés nélkül.

Az egész fura helyzet amiatt van, hogy Kvjat nem a saját autóját vezeti az Amerikai Nagydíjon, vagy legalábbis nem az eredeti autóját.

Merthogy Kvjat helyére ültette be a Toro Rosso Pierre Gaslyt, majd a Super Formula-szezonzáró miatt hiányzó Gasly helyére most Brendon Hartleyt, vagyis Hartley papíron azt a kocsit vezeti, amivel Kvjat kezdte a szezont.

Csakhogy Kvjat is ott lesz a Toro Rossóban a hétvégén, de ő a Renault-hoz szerződött Carlos Sainz helyét és autóját vette át.

Abban a kocsiban, ami eredetileg Kvjaté volt (és most Hartley ül benne), motort kellett cserélni, vagyis Kvjat kocsiját büntetik, de nem Kvjatot, holott azt a motort, ami most meghibásodott, még az orosz kezdte el használni?

Értik? Ha nem, nincsenek egyedül. A Toro Rosso sem nagyon tudta, hogy akkor most mi is van, el is mentek a versenyigazgató Charlie Whitinghoz, aki végül azt hozta ki, hogy a büntetések a kocsikhoz tartoznak, hiszen abban van a motor, és nem a pilótákhoz. Ez egyébként logikus is, a Monacóban beugró Jenson Button is Alonso motorjának kicserélése miatt kezdett hátulról, neki nem volt még használt motorja.

A bizarr helyzet persze jövő héten, Mexikóban még bizarrabb lehet, ahol visszatér majd Pierre Gasly, és könnyen lehet, hogy nem Kvjat, hanem Hartley marad a társa. Ebben az esetben Gasly a saját kocsijába kerülne vissza, Hartley pedig megkapná a Sainz-Kvjat közös használatút? Vagy mivel Gasly csak visszatérő, ezért ő Kvjat helyére kerülne, miközben Gasly kocsijában Hartley-nak kéne maradnia? Jobb nem is belegondolni.

Hartley egyébként 30 rajthelyes büntetést kapott, vagyis élete első F1-futamát szinte biztos, hogy az utolsó helyről kezdi majd.