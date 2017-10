Meggyőzőbb F1-rekord, mint elsőre tűnik

Azzal, hogy Esteban Ocon a hatodik helyen célba ért a múlt hétvégi Amerikai Nagydíjon, rekordot döntött, ezzel ugyanis a francia sorban mind a huszonhat első futamát be tudta fejezni a Forma-1-ben. Az eddigi rekord nem egy kifejezetten nagy névé, Max Chiltoné volt, ám a csúcs azért beszédesebb, mint elsőre gondolnánk.

Ocon tavaly sem a Manorral, idén pedig a Force Indiával nem esett még ki versenyről. Arról a Manorról beszélünk, amiben Pascal Wehrlein öt futamon nem ért célba, Ocon beszállása előtt pedig Rio Haryanto tizenkettőből háromszor nem ment végig.

A 21 éves franciát három dolog miatt dicsérte nagyon a Force India-csapatfőnök Otmar Szafnauer, amikor a Hungaroringen beszéltünk vele:

nagyon jól vigyáz a gumikra,

nagyon jól vigyáz a motorra,

és fantasztikusan uralja a kocsit, lényegében soha nem hibáz pályán, megpördülni pedig még ritkábban szokott.

Olyannyira, hogy az idei első, valóban megpördülésnek nevezhető hibája az Amerikai Nagydíj esős szabadedzésén jött pénteken, amikor egy számára teljesen ismeretlen keverékű, már 2018-ra szánt Pirelli-gumit tesztelt, vagyis ez sem írható száz százalékban az ő számlájára.

Hogy kontextusba állítsuk Ocon sorban 26 befejezett futamát, érdemes pár nagy nevet megnézni, hogyan kezdett az F1-ben.

Sebastian Vettel 2007-ben a Toro Rossóval első hét futamából csak négyszer ment végig, Belguimban egy ütközés miatt ment tönkre a kormányműve, Japánban Mark Webbernek ütközött neki az esőben, Brazíliában a kocsi hidraulikája babrált ki vele.

Lewis Hamilton sorban tizenöt futamig bírta a McLarennel ugyanabban az évben, szintén újoncként. Kínában felfoghatatlan hibát vétett, a boxutca bevezető kanyarját rontotta el, és állt meg a sóderágyban.

A rekordbajnok Michael Schumacher rögtön az első futamán kiesett, Belgiumban a kuplungja esett szét még az első kör vége előtt 1991-ben.

Max Chilton, aki a 25-ös sorozat ellenére soha nem volt pontszerző az F1-ben, ütközés miatt esett ki 2014-ben Kanadában – a rajt után rontott, saját csapattársának, Jules Bianchinak ment neki, így mindketten kiestek.

Mexikóban vége is lehet a dolognak?

Érdekes, hogy Ocon sorozata is valószínűleg saját csapattársa, Sergio Pérez miatt lehet veszélyben, annyira jól viselkedett a korábban többször is összecsapó páros az elmúlt futamokon, hogy a Force India jelezte, talán Mexikóban újra engedik őket egymás ellen versenyezni. Persze Pérez hazai futama előtt nem is mondhatnak mást, pedig korábban már volt ebből problémájuk, Spában például kétszer is összeértek, ott hajszálon múlt, hogy Ocon nem esett ki.

Annyi éles csatájuk volt már idén, hogy augusztus végén a Forma-1 hivatalos YouTube-csatornája külön összeállítást is készített róla.