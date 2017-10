Hamilton negyedik koronája

A Ferrari hirtelen előretörésére reagálnia kellett a Mercinek és Hamiltonnak is. Ez össze is jött, Kínában hibátlanul futott a kocsi és versenyzője is, meglett az első győzelem a szezonban, pontegyenlőséggel, 43-43 ponttal hagyták el a Kínai Nagydíjat Vettellel. (Fotó: Peter J Fox / Getty Images Hungary)