Vettel csak időnként tudta úgy provokálni, mint tavaly Rosberg

A nemzetközi sajtó főként a pályafutása negyedik világbajnoki címét megszerző Lewis Hamiltonról írt a vasárnapi Forma-1-es Mexikói Nagydíj másnapján, melyen a Mercedes brit pilótájának a kilencedik hely is elég volt a vb-sikerhez.





Anglia:



The Independent:

"Hamilton egyszerűen a legtehetségesebb pilóta ebben a sportágban."



The Guardian:

"Hamilton negyedik vb-címével minden idők legnagyobb brit autóversenyzője lett."



The Times:

"Ez volt Hamilton idei leggyengébb futama, de még így is az övé lett a dicsőség."



Daily Mail:

"Hamilton biztosan nem ilyen ünnepnapot kívánt magának, sosem vágyott a kilencedik helyre. Valahogy túljutott egy ütközésen, egy defekten és az utolsó helyen is, és ő lett a nap hőse."



The Sun:

"Miközben Mexikó a halottak napját ünnepelte, Hamilton rémálomszerűen kezdte a versenyt, és az első kör végén az utolsó helyen találta magát. Mégis túlszárnyalta Sir Jackie Stewart három vb-címből álló brit rekordját."



Németország:



Bild:

"Hamilton köszönetet mondott Istennek, a családjának és a csapatának, de igazi vesszőfutáson ment át a negyedik diadalig. Az elmúlt hetekben kiharcolt előny révén most a kilencedik hely is elégnek bizonyult."



Süddeutsche Zeitung:

"A rajt utáni ütközést követően Hamilton és Vettel is próbált feljebb zárkózni, és előbbi végül utolérte a vb-címek számában riválisát."



Stuttgarter Nachrichten:

"Vettel azért sem tudta megakadályozni Hamilton újabb diadalát, mert nem taktikázott elég okosan a Mexikói Nagydíj elején."



Olaszország:



Gazzetta dello Sport:

"Vettel csalódottan értékelte negyedik helyét, amely kevés volt ahhoz, hogy nyílt maradjon a verseny. Hamilton eldöntötte a játszmát, a német ráébredt a keserű valóságra."



La Repubblica:

"Mexikóban megkoronázták Hamiltont, aki belépett a legnagyobbak klubjába."



Corriere della Sera:

"IV. Lewis, a sebesség és a dőzsölés királya." (Arra utalva, Hamilton nem veti meg a partykat.)



Franciaország:



Le Figaro:

"Hamilton szezonja isteni áldás alatt zajlik. A brit pilótát tehetsége vezette sikerre."



L'Equipe:

"Érdekes koronázás. A Mercedes pilótája győzelemről álmodott, de meg kellett elégednie a kilencedik hellyel, hogy megszerezze negyedik vb-címét."



Ausztria:



Die Presse:

"Mivel Vettel csak időnként tudta Hamiltont úgy provokálni, mint tavaly Nico Rosberg, két futammal a vége előtt a brit lett a világbajnok."



Svájc:



Neue Zürcher Zeitung:

"Hamilton megelőzte példaképét, Ayrton Sennát, és egy szintre került Alain Prosttal és Sebastian Vettellel. Azzal a Vettellel, aki a nyár közepén még vezette a pontversenyt, de a Ferrari hihetetlen pechszériája miatt nyolc hét alatt mindent elvesztett. Hamilton saját bevallása szerint élete formájában van, táncol alatta az autó, és egy bajnok könnyedségével versenyez."

