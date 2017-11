F1: Jean Todt marad a helyén

Nincs másik jelölt Jean Todt mellett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöki tisztségéért, így várhatóan harmadik ciklusát kezdheti meg a szervezet élén a volt Ferrari-csapatfőnök.

Az FIA weboldalán jelentette be, hogy a 71 éves francia adta be egyedüliként érvényes pályázatát a határidő lejártáig. 2010 óta tölti be a tisztséget, második időszakát újraválasztása után, 2014-ben kezdte meg.

Az FIA december 8-án, párizsi ülésén dönt majd az elnöki pozícióról. Meglepetés nem várható. (MTI/Index)