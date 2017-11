Rosberg szerint Hamilton semmit nem fejlődött

Lewis Hamilton az utóbbi időben többször is beszólt korábbi csapattársának, Nico Rosbergnek, akinek tavaly nemcsak, hogy sikerült legyőznie őt, de hirtelen visszavonulásával esélyt sem adott neki a visszavágóra. Rosberg eddig nagyon jól kezelte a helyzetet és most ő szúrt kicsit oda az immáron négyszeres bajnoknak.

Tisztában vagyok vele, hogy milyen szinten vezetett tavaly, vélhetőleg én tudom a legjobban megítélni a teljesítményét. Szerintem nem lett jobb pilóta, nem hiszem, hogy képes lett volna még tovább fejlődni

- mondta Rosberg a német RTL-nek.

A német világbajnok szerint Hamiltonnak idén is voltak jobb és gyengébb pillanatai, amit Sebastian Vettel meg is próbált kihasználni, csakhogy a tavalyi évvel ellentétben (amikor Rosberg kilenc futamot is megnyert) idén szinte az összes Mercedes győzelmet Hamilton szállította.