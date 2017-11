Bottasé az utolsó pole, de Ricciardo a hős

Valtteri Bottas nyerte az Abu Dhabi nagydíj időmérő edzését Lewis Hamilton és Sebastian Vettel előtt. A Ferrariknak közük sem volt az első sorhoz, Kimi Raikkönent ráadásul az utolsó körben hatalmasat menő Daniel Ricciardo is megelőzte.

Már a szabadedzéseken is látszott, hogy itt nagyon menni fog a Mercedes, végig dominálták az időmérő edzést is. A Q1-ben Bottas volt a jobb, a Q2-ben Hamilton volt a leggyorsabb, az utolsó etapot pedig Bottas kezdte jobban. A négyszeres világbajnok azonban nagyon pörgött, két szektoron keresztül úgy tűnt, hogy megszerzi az idei 12. pole-ját is, azonban az utolsó kanyarban hibázott, így Bottasé lett az első rajthely, ráadásul ez már sorozatban a második Brazília után.

A Ferrari végig a második erőt képviselte az egész eddigi hétvégén: jobb volt a Red Bullnál, de közel sem tudott kerülne a Mercedeshez. A Q3-ban aztán még a második sor sem lett, mert Daniel Ricciardo szinte a semmiből olyan időt ment, amivel nem csak a csapattárs Max Verstappent, hanem Kimi Raikkönent is sikerült maga mögé utasítani.

A 7. helyen Nico Hulkemberg végzett a Renault-val, majd jött a két Force India Sergio Perezzel és Esteban Oconnal. A top10-be még Felipe Massa fért be, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso a 11. helyen végzett.

Nyitókép: a finn Valtteri Bottas (Mercedes' Formula One) a szombati időmérőn. (Hamad I Mohammed/Reuters)