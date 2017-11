Végre egy értelmes ötlet az F1-motorokra

2021-ben érkeznek az új motorok a Forma-1-be, a nagyjábóli irányvonalat már ki is jelölték, és bár minden csapat részben rábólintott a tervekre, azóta szinte minden gyártó kritizálta azokat valamilyen okból. A 2017-es idényzáró Abu-dzabi Nagydíj helyszínén Jean Todt FIA-elnök viszont bedobott egy olyan felvetést, ami ellen nehéz lesz majd ésszerűen érvelni.

Todt ugyanis azt mondja, a Nemzetközi Automobil Szövetségnél vizsgálják annak lehetőségét, hogy az F1-be fejlesztett motorokat más sorozatban is bevethessék a gyártók. Ezzel óriási fejlesztési költséget spórolnának nekik – a Porsche feltételezhetően pont azért szállt ki a megbízhatósági világbajnokságból (WEC), hogy az ott megspórolt költségeket csoportosítsák át a Forma-E, illetve a várhatóan 2021-re induló F1-es erőforrásukra.

Ha viszont a Forma-1-es 1,6 literes turbóhibrid a szabályok értelmében más kocsiba is beépíthető lenne, egy költségen két sorozat erőforrását is elő tudnák állítani. Todt azzal érvelt, hogy 2018-ban az új szigorítás miatt a 21 futamot három motorral kell lehoznia egy csapatnak, ha nem szeretne büntetést kapni. Egy motorra így nagyjából 5000 km használat jut, ami pont annyi, amennyit Le Mans-ban mennek a WEC-kocsik a leghosszabb versenyükön. Vagyis még a megbízhatósági szinten sem kellene más feltételek szerint fejleszteni, ezzel a Mercedes, Ferrari, McLaren, vagy épp Red Bull előtt is megnyílhatna az út, hogy Le Mans-i prototípuskocsit indítsanak adott esetben.

via ESPN

Borítókép: Jean Todt (b) az F1-főnök Chase Carey-vel a 2017-es Le Mans-i 24 órás versenyen / AFP