Felejthető volt a szezon befejezése, vasárnap Abu-Dzabiban az év legunalmasabb versenyével ért véget a szezon. Akadt idén már hasonló nagydíj, de mivel ennek tétje sem volt - a világbajnokságok már eldőltek -, még annyi feszültség sem maradt, mint korábban.

Kimi Räikkönen rém egyhangú negyedik hellyel fejezte be az évet, aztán elmesélte, ez belülről is hervasztó volt, azt is elárulta, miért.

Az autó jó volt, de hogy őszinte legyek, nem sokat tehettünk, hogy versenyezzünk, mert spórolni kellett a benzinnel. Próbáltam magam mögött tartani a srácokat, és közben a határon maradni, nehogy többet használjak fel. Emiatt volt unalmas a futam

- utalt Räikkönen az Autosporton a sokat bírált benzinátfolyásos szabályra, ami meghatározza, a motor mennyi üzemanyagot kaphat egységnyi idő alatt. És még a felhasználható benzinmennyiség is szabályozva van, azaz dupla szívás a dolog.

Néha jobban, néha kevésbé kell spórolni, ez a szabály, nem tehetünk semmit. Nem kéne így lennie, mert ez így már megbízhatósági futam. De ez van, ilyen a szabály, be kell tartanunk. Viszont mint versenyző, senki nem örül, mert mi versenyezni akarunk. Azon filózol, utána menj-e, de tudod, hogy valamikor vissza kell kerülni a limit alá. Nem igazán vicces helyzet. Ha egymáshoz közel megyünk, nem tűnik fel, de ha jobban megnézték, 200 méterre a kanyartól már elvettük a gázt.

A gázelvétel a legabszurdabb, ami egy autóversenyzővel történhet, a kocsit hagyja gurulni, hogy addig se fogyasszon. A pesti utcákon lehet ilyesmivel trükközni, a Forma-1-ben meg kell. Természetesen az F1-kocsi féktávja jóval rövidebb 200 méternél, főleg, hogy állóra fékezni sosem kell. A 100 méteres táblát használják sokszor referenciapontnak.

Räikkönen arról is beszélt, nem csak a Ferrarit, mindenkit sújt a korlátozás.

Nem hinném, hogy csak nekünk volt ilyen gondunk, biztos vagyok benne, hogy a többi csapatnak is. Szerintem Max is ebben a cipőben járt. Talán valakinek kevésbé kellett takarékoskodnia, de nem hinném, hogy sokkal rosszabbak lennénk, mint a többiek.

A Red Bull-pilóta Verstappen Räikkönen mögött ötödik lett.