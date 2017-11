Hivatalos, beszáll az Alfa Romeo az F1-be

Az abu-dzabi gumitesztek második napján hivatalosan is megerősítette a Sauber, amit már régóta pletykáltak, miszerint 2018-ban Ferrari-fiókcsapatként működnek majd, az olaszok motorjait viszont Alfa Romeo néven építik majd be a kocsiba. Vagyis az Alfa Romeo több mint 30 éves kihagyás után visszatér az F1-be.

A stratégiai, kereskedelmi és technikai együttműködés jegyében Alfa Romeo Sauber F1 Teamre keresztelték át a csapatot, a kocsin ott lesz az Alfa Romeo logója, de Ferrari-motor hajtja majd. A kapocs a két márka között a mindkettőt tulajdonló Fiat Chrysler csoport, amely a Ferrarin túl is szeretné a márkáit erősíteni, ezért vonta be az Alfa Romeót a projektbe.

Az együttműködés szinte biztosan kiterjed majd a versenyzőkre is, a Ferrari a pilótaakadémiájának két nagy tehetségét, Charles Leclercet és Antonio Giovinazzit ültetné be a két kocsiba, de ezt még nem jelentették be hivatalosan.