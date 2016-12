Kell még egy bíró, de nem a pályára

Sporttörténelmet látott a japán közönség a múlt heti futball klubvilágbajnokságon, amikor nemzetközi tétmeccsen először használták a videóbírót. Azaz a VAR-t, a Video Assistant Referee-t, vagyis a bíróasszisztensi videós rendszert.

Magyar közreműködője is volt a dolognak, az Atletico Nacional-Kashima Antlers elődöntőt épp Kassai Viktor vezette, így ő az első bíró, aki élesben tesztelhette az eljárást.

Ami egyébként nem tűnik bonyolultnak: van egy szoba telisteli monitorokkal, ahol azonnal lelassíthatják és visszanézhetik a kétes eseményeket. Az már bonyolultabb egy kicsit, ahogy a FIFA kezeli ezeket a helyzeteket.

A kérdéses esetnél ugyanis másfél percet videóztak, amíg szóltak Kassainak, hogy a legutóbbi, tizenhatosra ívelt szabadrúgásnál felrúgták az egyik támadót, és szerintük az büntető volt. Kassai nem figyelte, mert nem voltak labdaközelben, a partjelzője nem jelzett faultot, így a játék megszakítás nélkül folytatódott. Amíg Kassai aztán a videósok jelzésére meg nem állította azt.

A VAR pálya melletti része, itt nézheti vissza a bíró a kétes eseteket

Ekkor még vele is megnézették a szabálytalanságot a pálya melletti monitoron, ő is annak vélte, így befújta a büntetőt. Majdnem három perc eltelt, és a tizenegyeshez csak ezután állt oda a japán futballista.

Ez az idő egyrészt túl sok egy futballmeccsen, másrészt képzeljük el, mi történik, ha a videózás alatt, amikor még megy a játék, gólt lő az Atletico Nacional. Megadják a gólt, de aztán a Kashima büntetőt rúghat? Érvénytelenítik, mert a Kashima büntetővel jött volna? Ami biztos, mindkettő botrányhoz vezet, ha megtörténik.

Márpedig a futballban, ami megtörténhet, előbb-utóbb meg is fog, ezért abban a pillanatban, hogy a videót elkezdik visszanézni, meg kell állítani a játékot. Legfeljebb mégsem találnak semmit, és akkor a mezőnyből folytatódhat a meccs.

A kassais eset után másnap, a második elődöntőben újra használták a videóbírót, és kisebb káosz is kialakult körülötte. Az America-Real Madrid utolsó, 93. percében Cristiano Ronaldo lépett ki a leshatáron, és lőtt a kapuba.

A partjelző nem jelzett lest, Enrique Caceres bíró megadta volna a gólt, de jelezték neki, azért megvideózzák. Ő ezt azonnal mutatta a játékosoknak az új egyezményes jellel - tévéképernyőt formálva az ujjaival - , a mexikóiak viszont nem értették, és elvégeztek egy szabadrúgást kifelé, legalábbis jó messzire kirúgták a labdát.

A bíró hevesen fújt, hogy megállítsa a játékot - ahogy, mint fentebb említettük, kell is -, és mire visszatért a labda, már a fülére is mondták, hogy nincs semmi probléma Ronaldo góljával, teljesen szabályos. Ekkor a mexikóiak azt nem értették, miért viszi a bíró a kezdőkörbe a labdát. A csapatoknak még szokniuk kell ezeket a szituációkat.

Ami fontos, hogy a második esetnél a játékvezető már nem nézte meg a pálya mellett a visszajátszást, vagyis sok időt spóroltak az ítélettel. Egyelőre nem tudni, ez egyszeri eset volt-e, vagy Kassaiéból okulva máris módosítottak kicsit az eljáráson, de a lényeg,

hogy a futballban arra nincs idő, hogy mindent megnézessünk újra a bíróval is, ezért a végső döntést ki kell venni a játékvezető kezéből.

Ha csak egy kétes dolog van a félidőben, az még belefér, de simán összejöhet három-négy vagy még több eset.

Legyen még egy FIFA-bíró, a videószobában, aki meghozza a döntést, és ezt közölje rádión a meccs játékvezetőjével, aki végrehajtja az intézkedést a pályán. Ezzel rengeteg időt lehet spórolni.

A futballban ugyanis nem mindegy, mennyit áll a játék. Valószínűleg senki nem szeretne 50 perces, vagy még hosszabb, pláne nem első félidőt látni. Ilyesmi az NFL-ben megszokott, ahol már évtizedek óta van videóbíró, és ha az edzők kérik - két lehetőségük van - bármit visszanéznek. Illetve a hajrában már alapból megnéznek minden döntést. Ott folyamatosan percek mennek el, de ehhez már mindenki hozzászokott, és az amerikai közönségnek amúgy sem lényeges, hogy folyamatos legyen a játék. A csellendzsrendszer viszont megfontolandó a futballban is.

A videóbíró kipróbálása persze már így is óriási lépés a FIFA-tól, még akkor is, ha 20 éve elkezdhették volna tesztelni, és legalább 15 éve használhatnánk. A jelenlegi tervek szerint a videóbíróval a 2018-as világbajnokságot célozták meg, ha az addigi teszteken beválik, a legnagyobb világeseményen is igénybe veszik. Aztán pedig terjedhet tovább a legnagyobb bajnokságokra.