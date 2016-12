Nikolics a Beckham-szabállyal megy Amerikába, sztárnak

A Chicago Fire futballcsapat leigazolta Nemanja Nikolicsot. Az amerikai profi bajnokságban (MLS) játszó együttes különleges státuszú játékosként szerződtette a magyar válogatott csatárt, azaz kiemelt fizetést kaphat, aminek egy részét a liga állja. Nikolics kiválasztásában és meggyőzésében döntő szerepe volt Veljko Paunovicsnak, a csapat 39 éves edzőjének, aki 2015-ben világbajnoki címet szerzett a szerb U20-as válogatottal, és akinek a neve 2015 nyarán a Videotonnál is felmerült.

A különleges státuszú játékosokra vonatkozó szabályt Amerikában csak Beckham-szabálynak hívják, mivel azért hozták létre, hogy a Los Angeles Galaxy 2007-ben le tudja igazolni az angol középpályást. Ebből is látszik, hogy Nikolicsot valóban sztárként kezelik Chicagóban.

A csatár leigazolásáról kiemelt cikkben számolt be az MLS honlapja, és természetesen a Chicago Fire oldala is. Utóbbi egy videóval is bemutatja a csatár képességeit, illetve interjút közöl a csapat edzőjével. Paunovics részletesen beszél Nikolics erényeiről, sőt azt is elárulja, hogy a támadó 2013-ban annak ellenére választotta a magyar válogatottat, hogy a szerbek is szerették volna behívni nemzeti csapatukba.

Paunovics szerint egy olyan játékost igazolt a Chicago, akiben minden megvan, hogy ne csak egyszerűen sikeres legyen az amerikai bajnokságban, de az MLS legnagyobb csillagai közé emelkedjen.

„Régóta ismerjük Nikolicsot, mivel Szerbiában kezdte pályafutását, majd Magyarországra költözött. A szerb nemzeti csapat részéről is folyamatosan figyelemmel követték, de ő végül a magyar válogatott mellett döntött, mivel Szerbia magyarok lakta részéről származik.”

Természetesen ahogy az MLS honlapja, úgy a Chicagóé is kiemeli Nikolics különleges gólérzékenységét és lenyűgöző statisztikáit, például hogy a Legia színeiben 86 mérkőzésen 55 gólt szerzett, begyűjtve a bajnokság gólkirályának és legjobb játékosának járó díjakat is. Ám Paunovics szerint Nikolics sokkal több egy egyszerű gólgépnél.

„A gólszerzés és a gólpasszok a legnagyobb erősségei, ugyanakkor egy olyan játékosról van szó, aki mind támadásban, mind védekezésben nagy szerepet vállal, és mindkettőben igen erős. Védekezésnél segíteni fogja csapatunkat, hogy minél gyorsabban visszaszerezzük a labdát, és így kontrollálni tudjuk a mérkőzéseket. Van, hogy a csapat teremti meg a helyzeteit, amiket ő befejez, de arra is képes, hogy magát hozza helyzetbe, hogy megoldja az egy az egy elleni szituációkat, és egyéni játékból lőjön gólokat.”

A Chicago Fire szóvivője elárulta, hogy többek között a Premier League-ben egyelőre utolsó Hull City, illetve több kínai csapat elől sikerült megszerezniük Nikolicsot. Edzője elmondta, arra számított, nem lesz könnyű meggyőzni a csatárt, és kicsit tartott is az első beszélgetéstől, ám a túloldalon egészen meglepő elszántsággal találkozott.

„Azt mondtam neki: figyelj rám, én tudom, hogy ez a kihívás nem való mindenkinek. Nagyon kemény lesz, fel kell építenünk a játékkultúrát, és eljuttatni a csapatot oda, ahová tartozik, a tabella élére. Számtalan kihívás és nehézség vár ránk – amikor végeztem, ő csak annyit mondott:

Ide akarok jönni, mindig is ezt akartam. Mindig is a kihívásokat kerestem. Segíteni akarok neked és a csapatnak, minden amit mondtál, az volt, amire vágytam.

Nikolics nem csak egyszerűen a Chicagót szeretné felemelni, hanem maga is bizonyítani szeretne a bajnokság legnagyobb sztárjaival szemben.

„Meg akar küzdeni Villával és Larinnal. Meg akar küzdeni Piattival, Wright-Phillipsszel, meg az összes többi nagyágyúval, a liga legjobb góllövőivel. Pont erre volt szükségünk, egy olyan játékosra, aki a legmagasabb célokat tűzi ki maga elé, és képes keményen dolgozni, hogy ezeket elérje. És eközben nem csak arra képes, hogy magából kihozza a maximumot, de képes hatással lenni a társaira is, hogy ők is így tegyenek.”

Nikolicsot a szerb edző mellett egy régi ismerőse is bizonyosan szeretettel fogadja majd Amerikában, a Chicago Fire-nél ugyanis ismét együtt játszhat majd a salvadori Arturo Álvarezzel, akivel a Videotonnál két évig csapattársak voltak. Nikolics a csapat második különleges státuszú játékosa, a ghánai David Accam mellett, aki 2014 óta erősíti a Chicagót.