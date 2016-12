Véleményes 11-essel mentett pontot a Napoli a 94. percben

Döntetlen lett a Fiorentina-Napoli rangadó a Serie A 18. fordulójában. Nem mindennapi fordulatot hozott a 3-3-as meccs, a végén egy elég véleményes tizenegyessel.

Nagyszerű Insigne-góllal kezdődött a meccs. Azzal együtt is, hogy a fiatal szélső lesről lépett vissza a 26 méteres bombagólja előtt, a találata zseniális volt.

A Napoli aztán még egyszer vezetett, a Fiorentina a 82. percben viszont már 3-2-re vezetett, de a 94. percben a belga Mertens eljátszotta a nagy halált, a bíró megette és befújta a büntetőt, amelyet Gabbiadino be is rúgott. 3-3 lett a vége, a döntetlen igazságos, de a végjáték miatt nem annyira.

A 37. percben szerzett vezetést a Chievo Rómába, de az AS Roma aztán hármat rúgott és nyert, már három ponttal áll a Napoli előtt, néggyel a Juventus mögött. Az AS Roma – ahogy a Juventus is – kilencből kilencet nyert hazai pályán ebben a szezonban.

Döbbenetes fordulatokat hozott a Cagliari-Sassuolo meccse. Vezetett a szárd csapat, de aztán a vendégek három perc alatt fordítottak, de a vezető góljuk után 10 főre fogyatkoztak. De még így is 3-1-re vezettek. Aztán jött egy 14 perces veronai üzemszünet és a Cagliari 4-3-ra fordított.

A Palermo 1-1-re végzett Pescarával. Sem Balogh Norbert, sem pedig Sallai Roland nem lépett pályára. A Torino 1-0-ra nyert, Andrea Belotti utolsó 16 meccsén 13. gólt szerezte. A vesztes csapatban, a Genoában a 88. percben pályára lépett Pietro Pellegri. A 15 éves játékos minden idők legfiatalabb futballistája, aki bemutatkozott a Serie A-ban.

Serie A, 18. forduló:

AS Roma-Chievo 3-1 (1-1)

Cagliari-Sassuolo 4-3 (1-2)

Fiorentina-Napoli 3-3 (0-1)

Palermo-Pescara 1-1 (1-0)

Sampdoria-Udinese 0-0

Torino-Genoa 1-0 (0-0)

szerdán játszották:

Internazionale-Lazio 3-0 (0-0)

kedden játszották:

Atalanta-Empoli 2-1 (0-0)

A Crotone-Juventus és a Bologna-AC Milan mérkőzéseket a szombati, Dohában sorra kerülő Szuperkupa miatt február 8-ra halasztották.

A tabella:

1. Juventus 17 36-14 42 pont

2. AS Roma 18 39-18 38

3. Napoli 18 40-21 35

4. Lazio 18 32-21 34

5. AC Milan 17 27-20 33

6. Atalanta 18 27-21 32

7. Internazionale 18 28-21 30

8. Torino 18 36-27 28

9. Fiorentina 18 28-24 27

10. Udinese 18 24-24 25

11. Chievo Verona 18 19-20 25

12. Genoa 18 21-22 23

13. Sampdoria 18 21-24 23

14. Cagliari 18 27-42 23

15. Bologna 17 17-22 20

16. Sassuolo 18 24-33 17

17. Empoli 18 10-26 14

18. Palermo 18 16-35 10

19. Crotone 17 14-32 9

20. Pescara 18 14-33 9