Neymar, könyörgök, ne tegyél tönkre

Nagyon sokan igyekeznek segíteni a Chapecoense csapatán, amely november 29-én szenvedett légikatasztrófát. Közéjük tartozik Neymar és Robinho is, akik most egy futballmeccset szerveztek az elhunytak emlékére.

Az, hogy a meccsnek 13-9 lett a végeredménye, igazából jellemzi, hogy itt most az elhunytak emléke volt a legfontosabb. A meccsen ott volt Fred is, aki korábban a Lyon futballistája volt, 2009 óta viszont a brazil bajnokságban futballozik, idén az Atlético Mineiro futballistája volt.

Na, és akkor Neymar megcsinálta. Elkezdte a cselsorozatát. Fred letérdelt és a mondta Neymarnak, könyörgök, ne tegyél tönkre.

Opponent begs Neymar not to destroy him, Neymar says he won't and then goes on to destroy him. Savage af **** pic.twitter.com/WGZOBtjp8t