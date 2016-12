Építőt keresnek a luxuskategóriás Bozsik stadionnak

Az unió hivatalos lapjában pénteken megjelent az új Bozsik stadion építésére vonatkozó ajánlati felhívás. A dokumentum szerint a megrendelő egy UEFA "Category 4" – azaz legmagasabb kategóriás – létesítményt építtetne, a munkálatok elvégzésére 420 naptári nap áll rendelkezésre.

A stadion kapacitása minimum 8 000 fő, ami egyben a negyedik kategória megkövetelt minimuma is. Kategóriája alapján az új Bozsik stadionban elvileg bármilyen meccset meg lehet majd rendezni, a nemzetközi kupák döntőjét leszámítva, ezeknek is csak a kapacitása szab gátat, ahogy a válogatott tornáknak is csak emiatt nem lehetne helyszíne a létesítmény.

A legmagasabb besorolás ugyanakkor komoly követelményeket támaszt a stadionokkal szemben, ezek egyike-másika már-már komikusan aránytalannak tűnik az új Bozsik méretéhez képest. Például az UEFA előírása szerint a legmagasabb besoroláshoz 500 VIP férőhely kell, miközben ugye az egész stadion 8 000-es. A VIP vendégek ellátására egy legalább 400 négyzetméteres, egybefüggő helységnek kell rendelkezésre állnia, és 150 parkolóhelynek, miközben a telken biztosított parkolók száma a kiírás szerint 438 db.

Fotó: honvedfc.hu

A média képviselőinek minimum 200 négyzetméter jár munkavégzés céljára, a helységnek legalább 75 főt ki kell tudni szolgálnia, emellett egy 100 ülőhelyes részleg is jár nekik a lelátón, ezekből 50-hez íróasztalnak is tartoznia kell.

Nehéz elképzelni, hogy valaha akárcsak a töredéke is kihasználásra kerüljön mindezeknek, ahogy a megkövetelt 25 közvetítőállás legtöbbjében is zavartalanul szövögethetik majd hálóikat a pókok a következő évtizedekben.

További érdekesség, hogy az állami költségvetés utolsó perces átvariálásakor a Bozsik stadion fejlesztésére elkülönített összeget 3,4 milliárddal csökkentették. Valószínűleg erre utalva hívják fel a kiírásban az ajánlattevők figyelmét, hogy "a közbeszerzés tárgyát képező projekt finanszírozásáról (fedezet) való döntés folyamatban van. Erre tekintettel, amennyiben a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az ajánlatkérők ezt egy olyan ellenőrzési körükön kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekintik, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatják".

Fotó: honvedfc.hu

Emiatt persze olyan rettenetesen nem kell izgulnia a Honvéd szurkolóinak, a stadionok esetében a "majd lesz rá pénz" bőven elég szokott lenni garanciának. A Videoton stadionjának megépítésére tett ajánlatot például úgy fogadta el a székesfehérvári önkormányzat, hogy hiányzott hozzá pár milliárd forint, viszont szóban megígérték nekik, hogy majd megkapják.