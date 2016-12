Ibra hatalmas gólt karatézott, aztán hiába reklamált

Zlatan Ibrahimovic nagy góllal búcsúzhatott volna 2016-tól, és érhette volna be Lionel Messit a naptári évben szerzett gólokban.

A Manchester United-játékos a Middlesbrough elleni szombat délutáni meccs első félidejében egy beadás után ment fel, és a levegőben egy látványos karaterúgással tette be a labdát a kapuba.

Szerzett már így gólt korábban is, ám Lee Mason bíró úgy ítélte meg, hogy a svéd szabálytalankodott Victor Valdes kapussal szemben, ezért nem adta meg a találatot.

A visszajátszáson viszont jól látszik, hogy Ibrahimovic hamarabb ért a labdához, mint a kapus, és csak ezután ütköztek a levegőben. A történtek után sokáig ápolni kellett Valdest, és Ibra sem érezte túl jól magát az ütközés után, aztán meg hiába reklamált.

A második félidőben a Middlesbrough megszerezte a vezetést Grant Leadbitter találatával, amit a hajrában sikerült kiegyenlítenie Anthony Martialnak, a gólpasszt Ibrahimovic adta. Két perccel később pedig már vezettek is Pogba bombafejesével, a vége 2-1-es győztelem lett.

A listavezető Chelsea is megharcolt a győzelemért, a Stoke City ellen kétszer is vezetett, de a vendégek mindkétszer egyenlítettek, de aztán előbb Willian, majd a hajrában Diego Costa is betalált, így 4-2-es győzelem lett a vége.