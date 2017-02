Soha nem fordítottak 4-0-ról, bár ha valaki, a Honvéd tudja, milyen

A Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első meccsnapján a PSG Párizsban kiütötte a Barcelonát, 4-0, a visszavágót március 8-án rendezik, a katalánokra brutális feladat vár.

Olyannyira, hogy a Bajnokok Ligája történetében, de még a BEK-KEK-UEFA-korszakot is beleszámítva nem volt olyan, hogy egy csapat 4-0-ról meg tudjon fordítani egy párharcot. Ugyanakkor nem is lehetetlen feladat, hiszen nagy arányú vereség után előfordultak már hatalmas feltámadások is.

Négygólos hátrányból eddig háromszor tudott fordítani csapat a történelemben, ami reményt adhat Messiéknek. 1962-ben a Leixões 6-2-re kapott ki a La Chaux-de-Fonds otthonában a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK), aztán a visszavágón a portugálok 5-0-ra győztek és továbbjutottak. Az angol Queens Park Rangers szintén 6-2-re gyalulta le a Partizan Beogradot az UEFA-kupában a 84/85-ös kiírásban. A visszavágón 4-0-ra nyertek a szerbek (jugoszlávok), érdekesség, hogy ezután kerültek szembe a Videotonnal, amely 5-2-es összesítéssel lépett túl rajtuk (itthon 5-0), és jutott a negyeddöntőbe. A többi meg már történelem, a döntőben a Real Madrid kerekedett felül a magyarokon.

Egy évvel később ugyanebben a kupában a Real négygólos különbséggel kapott ki a Borussia Mönchengladbachtól (5-1), hogy aztán a Bernabéuban 4-0-lal visszavágjon.

Magyar csapat is megtapasztalhatta, milyen egy fordítás egy nagy gólkülönbségű meccs után, igaz, akkor szenvedő félként, ugyanis az UEFA-kupában a Honvéd idehaza 5-2-re győzte le a Panathinaikost, de ezzel sem sikerült kivívni a továbbjutást, Görögországban ugyanis 5-1-re kikaptak.

És ha már a Barcelonával kezdtük, velük is fejezzük be: eddig kétszer tudtak egy sokkoló vereség után fordítani, először a Chelsea ellen a 99/2000-es Bajnokok Ligája-kiírásban, ahol 3-1-es vereség után otthon - a hosszabbításban - 5-1-gyel ütötték ki Vialliékat, majd a 12/13-as BL-ben a Milantól idegenben elszenvedett 2-0 után sikerült otthon 4-0-ás győzelemmel továbbmenniük.

