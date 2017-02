Bayern-Arsenal és Real-Napoli a BL-ben

Most is ott van a három nagyon ügyes támadó, Mertens, Insigne és Callejon, akit a Realból vettek jópár éve. Kezd a szintén exrealos Raul Albiol is középhátvédben.

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Diawara, Zielinski, Hamsik; Insigne, Callejón, Mertens.