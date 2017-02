Őrület a BL-ben: 8 gólos meccsen nyert a City

Várható volt, hogy a támadófociról szól majd a Manchester City-Monaco meccse, és ez is történt, mert az első félidő hatalmas rohanás volt, egymást érték a helyzetek, de a második erre is rátett.

A meccs elején a vendég francia csapat kezdeményezőbb volt, baromi gyors támadásokat vezettek, miközben a City védői egyre nehezebben tartották velük a lépést. Többször is megszerezhették volna a vezetést, különösen Falcao volt aktív.

Eltelt egy kis idő, mire a City is futballozni kezdett, rögtön meg is szerezte a vezetést. Sané robogott be a bal szélen, majd középre játszott, ahol ott volt Sterling, és közelről a kapuba lőtt, bár lesgyanúsnak tűnt a gól.

Nem tartott viszont sokáig ez a vezetés, mert a Monaco kegyetlenül kihasználta, hogy a City-kapus Caballero eladta a labdát: letámadták a hazaiakat, és egy beadás után Falcao látványos fejessel egyenlített.

Megint a Manchester Cityn lehetett volna sor, ugyanis Sergio Agüero ziccerben ugrott ki, eltolta a labdát Subasic kapus mellett, aztán elesett, és jelezte, hogy az ellenfél hozzáért, mindenki tizenegyest reklamált az angoloktól. Antonio Mateu bíró viszont műesés miatt az argentin csatárnak adott sárga lapot, nem ez tűnt a jó ítéletnek.

Nem állt meg az élet, mert rögtön ezután már megint Falcao került helyzetbe, de éles szögből leadott lövése fölé ment. Aztán öt percre csak meglett a második Monaco-gól: totál elaludt a hazaiak védelme, és a kiugro Mbappe ezt kihasználva a kapuba lőtt. Idegenben vezetett a Monaco, és az előnyét meg is tartotta a szünetig.

A második félidő ezután maga volt a teljes őrület. Azzal kezdődött az egész, hogy a Monaco büntetőt kapott, miután Falcao eltűnt egy beadás után. Az asszisztense jelzésére fújta be a bíró, elsőre szögletet adott. Voltak gondjai a Monacónak idén a büntetőkkel, és Falcao most is pocsékul lőtte, Caballerónak nem volt nehéz dolga kivédenie.

Nem kellett sokat várni az újabb fordulatra, mert az 58. percben egy hatalmas potyagóllal egyenlített a Manchester City. Sterling kiugratása után Agüero laposan lőtt, Subasic pedig hiába térdelt le, bevédte a labdát.

Mindössze három percig tartott az előny, ugyanis a Monaco megint lecsapott. Egy hosszú indítást kapott Falcao a City-térfelén, lerázta magáról a bénázó John Stonest, majd pazarul a kapuba emelt, ezzel 3-2-re vezetett a Monaco.

Megint az angolok jöttek, és reklamáltak tizenegyest, amikor Sterling eltűnt a tizenhatoson belül, de nem kapták meg, a Monaco viszont egyből visszatámadt, és Mbappe veszélyeztetett, ezúttal csak az oldalhálót találta el.

Tíz perc telt el a Monaco-gólja óta, amikor egy szöglet után egyenlített a City. Agüero maradt egy pillanatra üresen, és hét méterről kapásból a kapuba bombázott, ismét egyenlő volt az állás.

Az egyenlítés után már az angol csapat uralta a mérkőzést, a Monaco érezhetően megrogyott egy kicsit. A City egy pillanatra nem lassított, harcosak voltak, támadtak, és ennek hat perccel az egyenlítő góljuk után meglett az eredménye, megint betaláltak.

Ez is egy szöglet után jött: Yaya Touré csúsztatta meg a labdát, amire John Stones érkezett, és bekotorta közelről, így már 4-3-ra vezetett a City.

És hamarosan jött az ötödik is. Egy remek emelés állva hagyta a Monaco-védelmet, a leshatáron meginduló Agüeróhoz került a labda a tizenhatoson belül, aki az érkező Sanéhoz játszott, ő pedig az üres kapuba lőtt. Így 5-3-ra vezetett a City, de nem sokon múlt, hogy a Monaco megszerezze a negyedik gólját, mert Falcao közeli lövését Caballero védte ki lábbal, és ezzel sok mindent jóvá tett.

A végeredmény 5-3 lett egy őrült nagy meccsen, egészen biztosan ilyen mozgalmas lesz a visszavágó is a Monaco otthonában.

Hat gól a másik meccsen is volt

Nem volt kevésbé eseménydús a Bayer Leverkusen-Atlético Madrid sem, ahol az első félidő alapján eléggé lefutottnak tűnt a dolog. A német csapat kezdett jobban hazai pályán, de aztán Saul egy egészen pazar csavarással megszerezte a vezetést a spanyoloknak.

Hamar jött a második Atlético-gól is egy bődületes védelmi hiba után. A leverkusenes Dragovic ugyanis annyira rosszul szabadított fel, hogy azzal az atléticós Gameirót indította, aki berohant a tizenhatosig a labdával, majd az üresen érkező Griezmann elé passzolt, a francia pedig bevágta a ziccert.

A Leverkusen ezután jól kezdte a második félidőt, mert már a 48. percben szépítettek Karim Bellarabi góljával. De tíz percre rá büntetőt kapott az Atlético, amit Gameiro értékesített, és ezzel már 3-1-re vezettek, más kérdés, hogy Dragovic szabálytalansága a tizenhatoson kívül történt.

Ezután is tudott még szépíteni a Leverkusen, igaz, egy öngóllal, de hogy ne legyen annyira szoros a visszavágó, azért az Atlético-csatár Fernando Torres tett, aki fejesgóljával beállította a 4-2-es végeredményt.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Manchester City (angol)-AS Monaco (francia) 5-3 (1-2)

gólszerzők: Sterling (26.), Agüero (58., 71.), Stones (77.), Sané (82.), illetve Falcao (32., 61.), Mbappé (40.)

Bayer Leverkusen (német)-Atlético Madrid (spanyol) 2-4 (0-2)

gólszerzők: Bellarabi (48.), Savic (68., öngól), illetve Saúl (17.), Griezmann (25.), Gameiro (59., 11-esből), Torres (85.)