A bíró kiszúrta Agüero műesését?

Nyolcgólos thriller lett a keddi Manchester City-Monaco BL-meccs vége, de egészen könnyen másképp is alakulhatott volna, főleg, ha büntetőt rúghatnak az angolok 1-1-nél, a 35. percben.

A City-csatár Sergio Agüero indult meg Kevin De Bruyne passzából, tolt rajta kettőt, majd átesett a majdnem a tizenhatosig kimerészkedő kapuson, Danijel Subašićon. A spanyol játékvezető, Mateu Lahoz jó húsz méterről, de tökéletes szögből figyelte az eseményeket, és jól is döntött, hogy nem büntetőt fújt, hanem az argentinnak adott sárga lapot műesésért.

Meglátta ugyanis, hogy Agüero már az előtt elkezdett esni, hogy a horvát kapus hozzáért volna. Agüero nagyon szerette volna a tizenegyest, de teljesen feleslegesen játszotta el előre, hogy felrúgták, ugyanis Subašić olyan lendülettel csúszott be, hogy a csatár ki sem tudta volna kerülni, és bármit csinál, átesik rajta. Azzal viszont, hogy már a kontaktus előtt elkezdett esni, valójában műesett – még úgy is, hogy századmásodpercekkel a feldobás után oda is ért a kapus lába.

Guardiola, a ManCity edzője őrjöngött, ő természetesen büntetőt látott. És ön?