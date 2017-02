Ez volt a BL-szezon legelképesztőbb meccse

A Manchester City 5-3-ra nyerte a kedd esti BL-thrillert a Monaco ellen, a játékosok és az edzők is arról beszéltek, mekkora meccset játszottak.

Pep Guardiola, az angol csapat edzője a mentális erejüket emelte ki. "Annyi minden történt ezen a mérkőzésen, és szerencsések is voltunk. A csapat mentálisan erős volt, az idősebbek és a fiatalok is fantasztikusak voltak. Az ilyen mérkőzéseken szerzett tapasztalat sokat számít majd a jövőben. Bármi történhet a visszavágón, ezért ott is gólokat kell majd szereznünk. A Monaco majdnem nyolcvan gólt szerzett ebben az idényben, és rengeteg emberrel támadnak, jó fizikumú játékosaik vannak, egy igazi topcsapat, ezért is számít sokat ez a győzelem."

Willy Caballero City-kapus hibázott az első félidőben, amikor odaadta a labdát az ellenfélnek, de a másodikban tizenegyest védett, és az utolsó percekben is volt egy bravúrja. "A tizenegyesnél szerencsére jó oldalt választottam, sokat tanulmányoztuk Falcaót és a tizenegyeslövőiket. Az első félidőben hibáztam, és sok mindenben kell még javulnunk, de sosem adtuk fel, még ha gólokat is ajándékoztunk az ellenfélnek. A csapat nagyon erős volt ma" - mondta.

A Monaco-edző Leonardo Jardim a vereség ellenére sokat dicsérte a csapatát. "Először is azt kell, hogy mondjam, ez volt a BL-szezon egyik legelképesztőbb mérkőzése. A szurkolók biztos jól szórakoztak, hogy ilyen minőségi támadójátékot és nyolc gólt láthattak. A csapatom remekül játszott gratuláltam nekik, bár elkövettünk néhány hibát védekezésben. A fordulópont a kihagyott tizenegyes volt, mert 3-1-re vezethettük volna. Falcao viszont így is bizonyította, hogy nagy játékos, még ha rosszul is sikerültek neki a dolgok angliai pályafutása alatt, de ettől még világklasszis."

Bernardo Silva, a Monaco középpályása arról beszélt, hogy megoldható feladatnak tűnik, hogy a visszavágón szerezzenek két gólt, és közben ne kapjanak egyet sem. "Szögletből kaptunk kettőt, ezek elkerülhetők voltak, és akkor lett volna keresnivalónk még. Összességében nem játszottunk rosszul" - értékelt.