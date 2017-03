A Napoli-Real Madrid és az Arsenal-Bayern München BL-nyolcaddöntők visszavágói

Bizonytalan a francia vezetőedző jövője a csapatnál, hiszen nyáron lejár a szerződése, és sem ő, sem a klub nem beszélt még hosszabbításról. De ennél is nagyobb baj, hogy a legutóbbi hat meccsükből négyet is elbuktak, most szombaton a Liverpool verte őket 3-1-re. Ezzel szemben a Bayern a legutóbbi 17 meccséből egyen sem kapott ki, és döntetlenből is csak kettő volt – egy épp Dárdai Pál Herthája ellen, nem kis mázlival.