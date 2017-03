Történelem: 0-4 után hazai 6-1-gyel ment tovább a Barcelona

4-0, ekkora előnnyel ment a PSG a Barcelona elleni BL-nyolcaddöntő-visszavágóra idegenbe. A Barca fogadkozott, hogy hatot is tud lőni otthon a katasztrofálisan sikerült első meccs után, de a statisztikák szerint ez lehetetlen volt, soha, senki nem fordított vissza még 0-4-et az európai kupák történetében.

Valamit ki kellett találni, Luis Enrique edző húzott is egy merészet, szélsőhátvédek nélkül küldte fel Messiéket, a jobbhátvéd, Sergi Roberto és a balbekk, Jordi Alba is csak a padon kezdett. Három középső védő játszott hátul, Umtiti, Piqué és Mascherano, majd Busqets, Iniesta és Rakitic, elöl pedig Neymar, Messi, Rafinha - Messi helyén - és Luis Suarez középcsatárban.

Arra készült a Barca, hogy benyomja a PSG-t, aminek mozzanata sem lesz. A párizsiak védekező felállásban kezdtek, mi okuk lett volna másra, Unai Emery padoztatta Di Mariát, Cavani volt fent, Lucas mögötte, Draxler irányított, a többiek védekeztek.

Ami már a 3. percben nem sikerült, amikor egy ötösre lehulló labdát nem tudtak elfejelni, bár az a földre is lepattant. Aztán Luis Suarez volt a leggyorsabb, a kapunak háttal állva stukkolt, és bár a háló elől kihúzták a labdát, jól látszott, hogy az már bent volt. 1-0.

A Barca terve bejött, a PSG semmit nem csinált - nem is akart - , egy-két lehetőségféléjüket meg messziről ellőtték vagy egy hazai láb mindig odaért. Csakhogy a Barca így sem lett jobb támadásban. Messi bent állt középen a darálóban, Rafinha a helyén semmit nem tudott hozni, Neymar a bal szélen egyedül maradt, Busquets meg Iniesta meg óriási nyomás alatt játszott: tudták, ők ketten nem adhatják el, mert akkor indul a párizsi attak. Ennek megfelelően nem volt egy használható passzuk se előre.

A Barca egy távoli Messi-szabadrúgásból - fölé - és egy Neymar-lövésből veszélyeztetett, de az meg centikkel mellé ment. Ennek ellenére a 41. percben összejött a második gól.

Busquets emelte előre a labdát Iniestának a tizenhatosra, rém hosszan, de a védőket Iniesta megelőzte, elvétették a labdát, amit ő az alapvonalról közvetlenül visszasarkazott, Kurzawa pedig menteni akart, de a saját kapujába talált.

2-0-val ment pihenni a Barca, félúton jártak, pedig egyáltalán nem játszottak jól, pláne nem magukhoz képest. Luis Enrique a szünetben sem cserélt, Emery sem.

A PSG mintha több élettel jött vissza a szünetről, de az 50.-ben újra billent a mérleg nyelve, Neymar összehozott egy büntetőt. Az volt, Meunier beesett a brazil elé, és bár Aytekin bíró nem fújta volna be a tizenegyest, az alapvonali segítője kapcsolt, jelezte neki, szabálytalanság történt.

Messi bevágta a büntetőt, 3-0.

Luis Enrique ekkor sem cserélt, Emery igen, behozta Di Mariát, gólt kellett lőniük. Fel is javultak, és lőttek is. A 62.-ben egy magas labdát sikerült letenni Cavaninak, kegyetlenül bevarrta, 3-1.

A Barcának újra 3 gól kellett a továbbjutáshoz, ráadásul a 90 percen belül,

mert a hosszabbítás esélyét elvette a PSG a góllal.

Ekkor már cserélt Enrique, jött Sergi Roberto, majd Iniesta is lement, és beállt a sokat szidott André Gomes is a hajrára.

A meccs viszont leült, a Barca támadgatott, de igazi helyzete nem volt. Messi továbbra sem talált magára, Suarez brusztolt, de csak Neymar volt az, akin látszott, hogy még hisz benne. Nem ment jól a Barcelonának továbbra sem, ha a játékot nézzük. A PSG viszont kétszer is beverhette volna a másodikat, ami biztosan véget vetett volna a lelkesedésnek: Cavani ment egy az egybe Ter Stegen kapusra, de lábbal védett a német, majd Di Maria hasonló ziccerben volt, de Mascherano a lövés pillanatában meg tudta zavarni, így fölé vágta az argentin.

A 88.-ban, mikor már lefutottnak tűnt, Neymar becsavart egy szabadrúgást nehéz helyről, balról. Már majdnem letelt a 90 perc, de még mindig kellett két gól.

Suarez ugrott ki, Marquinhos hátulról odalépett, Aytekin megint gondolkozott kicsit, de büntető ítélt. Neymar állt oda, szépen behelyezte, 5-1 a 91. percben, de még nem tudtuk, mennyi lesz a hosszabbítás.

Már szinte elütötte a 91:00-át az óra, amikor kiderült, hogy öt perc. Azaz még négy, ez soknak számít ilyenkor, kifejezetten soknak.

Messi hozta fel a labdát már a 93.-ban, buktatták, messziről jött a szabadrúgás, de már feljött Ter Stegen kapus is. A szabadot kifejelték, a labda majdnem a PSG-hez került, de a kapus befutotta, megjátszotta. Újra felment, a Barca ugyanis kapott még egy szabadot, a 95.-ben.

Ez is kijött, de a labda Neymarhoz került, aki egy csel után olyan lágyan ívelt középre, ahogy csak egy brazil képes: Sergi Roberto a leshatárról indult, majd csúszva-ugorva, kapásból behelyezte a 6. gólt, valahonnan az ötösről. 15 másodperc volt még az ötperces hosszabbításból.

6-1, a Barcelona megfordította, továbbjutott a 0-4-es első meccs után. Megcsinálta, amit korábban még egy csapat sem az európai kupák hetvenéves történetében.

A Barca egyik szlogenje úgy szól:

A történelmünk, hogy történelmet írunk.

Pontosan ezt tették szerda este. Is.

A főhős, Sergi Roberto sem tudta megmagyarázni, hogyan történt, amikor a lefújás után kérdezték tőle.

"Fogalmam sincs, hogy szereztem meg a gólt, teljesen magával ragadott a helyzet, és iszonyú boldog vagyok. Nagyon nehéz mérkőzés volt ez, mert Cavani gólja után hármat kellett lőnünk, de keményen dolgoztunk.

Bebizonyítottuk, hogy a Barcelona az ilyen meccsekre termett.

A szurkolóinknak köszönhetően értük el mindezt. Most ünneplünk, aztán a bajnokságra koncentrálunk."

Ivan Rakitic sem nagyon talált szavakat a történtekre. "Még mindig nem hiszem el. Tényleg lehetetlen küldetés volt, és még így utána is tiszta őrület, ami történt. Igazán különleges nap volt ez, nehéz mit mondani. A első meccs kemény volt, sokan leírtak minket, de ahogy felálltunk, az valami hihetetlen volt, történelmi. A Super Bowlban már láttuk néhány hete, milyen dolgok történhetnek a sportban. A mai nap őrületes volt, ez Barcelona, a legnagyobb csapat a világon."

Azért is érdekes az egész történet, mert a Barcelona szerdán nem játszott jól. A gólokon kívül szinte helyzete sem volt, a szokásos szép csapatjátékból nagyon keveset, szinte semmit nem mutatott.

A hatból három gól pontrúgásból jött, egy tiszta öngól volt, és a hatból mindössze egy gólnál lehet feljegyezni a gólpasszt adót, az utolsónál, Neymart.

Ő lett a meccs embere is, állítólag fogadott a csapattársaival, hogy kettőt fog rúgni, ez is bejött neki.

Fotó: Albert Gea / Reuters

Akinek viszont nagyon nem jött be a szerda, az Unai Emery PSG-edző. Mert valljuk be, ahogy kellett a Barca, legalább annyira kellett a PSG is, hogy a futballtörténet legnagyobb fordítása, illetve a történelem talán legnagyobb kudarca összejöjjön.

Az M4-en Hegedűs Henrik szakértő nem véletlenül mondta, hogy Emerynek le kellene mondania most, aztán vagy elfogadják, vagy nem, de ez egy történelmi vereség is, nem csak győzelem.

Emery nem tett ilyet, csak fájdalmasan nyilatkozott.

"Nagy lehetőséget szalasztottunk el. Az első félidőben sokat hibáztunk, nem helyeztük nyomás alá a Barcelonát, alig volt nálunk a labda, és nagyon mélyen védekeztünk, így sokkal több esélyük volt gólt szerezni. Hibáztunk az első két gólnál. A második félidőben már nyugodtabbak voltunk, javultunk, és 3-2-es eredményre is lett volna esélyünk. A bíró döntései nem nekünk kedveztek, és mindent elbuktunk az utolsó percekben. A Barcelona képes az ilyen nagy fordításokra, mindent vagy semmit alapon mentek előre. Nagy csalódás ez nekem és a klubnak is, tanulnunk kell belőle".

A másik oldalon Luis Enrique egy hete jelentette be, nem hosszabbítja meg szerződését a Barcelonával, a szezon végén távozik. Azt azért nem mondta, mégis marad, de a kétkedőknek üzent, és a sorsról beszélt.

"Azoknak ajánlom a sikert, akik nem hittek benne, hogy a 0-4-et vissza lehet hozni. Közülünk viszont mindenki végig hitt benne. Impresszív volt a teljesítményünk, rengeteget kockáztattunk, de megérte. Az ilyen befejezés néha megtörténik a futballban, és ezt mi megéreztük."

A legviccesebb újra a nagyszájú Gerard Piqué, az egyik középhátvéd lett, és most telibe is találta a meccs utáni hangulatot:

"Hamarosan meg kell növelni a kórházi ágyak számát Barcelonában, mert ma éjjel rengeteg utód fog készülni!"