Hat góllal felelne a Barcelona a 0-4-re

A PSG 4-0-s előnnyel megy a Barcelonához a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő szerda esti visszavágójára, így a két csapat 2013-as és 2015-ös párharca után most tényleg komoly esélyük van a párizsiaknak, hogy ők menjenek tovább. Sőt, a Barcától csoda kellene. Az előző két párharcban a negyeddöntőben akadtak össze, mindkétszer a Barcelona jutott tovább.

Messiék a négygólos párizsi vereség után eléggé rákapcsoltak, a Leganés és az Atlético Madrid elleni 2-1-es győzelmek után a Sporting Gijont 6-1-re, a Celta Vigót 5-0-ra intézték el a bajnokságban. A meccseken időlegesen még gyakrabban váltanak 3-4-3-ra, ami jó húzásnak tűnik a Barcelona-edző Luis Enriquétől, bár a PSG-s Blaise Matuidi kedden pont arról beszélt, hogy megvannak ennek a rendszernek a veszélyei is, melyek sebezhetővé teszik a Barcelonát.

Luis Enrique a meccset felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, sokat javult az utóbbi időben a teljesítményük, biztos benne, hogy lesz a meccsnek olyan szakasza, amikor nagyon közel állnak majd a továbbjutás vagy a hosszabbítás kiharcolásához, és ha ilyen helyzetbe kerülnek, akkor a PSG is megrogyhat.

Ha egy csapat képes nekünk négy gólt rúgni, akkor mi is tudunk nekik hatot lőni. Ez nem jelenti azt, hogy adott mennyiségű gólt akarunk elérni a meccs egy bizonyos szakaszára, inkább az a helyzet, hogy semmi vesztenivalónk nincs

- mondta a szezon után leköszönő Barcelona-edző. Luis Suárez is arról beszélt, hogy hülyeség lenne ész nélkül nekirohanni a vendégeknek, inkább türelmesen kell futballozniuk, mert a francia csapat egy-két húzásból eldöntheti a továbbjutást.

Azért is nehéz a Barcelona helyzete, mert ha a PSG csak egyetlen gólt szerez, akkor már az 5-1-es győzelem sem elég a hazaiaknak, az idegenbeli gól miatt öttel kellene megverni a párizsi csapatot, amihez az első meccs alapján emberfeletti kellene. Nem véletlenül emlegethet Luis Enrique hat gólt, a Barca egyet szinte mindig kap.

A PSG azzal nyerte meg az első mérkőzést, hogy uralta a középpályát, gyorsabb, frissebb volt, tökéletesen használta ki a helyzeteit. Di María duplázott, betalált Edinson Cavani is,

aki harminchat tétmérkőzésen harminchét gólnál jár az idényben.

Vagyis nem egy olyan BL-es gálamérkőzés vár a Barcelonára, mint a Leverkusen elleni 2012-es nyolcaddöntő, amikor egy hetest lőttek hazai pályán.

Ha sikerülne 4-0-ra nyerniük Messiéknek, akkor jöhetne a hosszabbítás, és talán a tizenegyesek. Erről Luis Enrique azt mondta, hogy nem beszéltek át ezt a lehetőséget a kapus André Ter Stegennel, mert tudja a dolgát, viszont már most is eldöntötték, kik végeznék el a rúgásokat.

A katalánoknak azért hazai pályán összejött párszor a nagy fordítás, igaz 4-0-s hátrányból ez még nem sikerült korábban, ahogy senki másnak sem. Az 1999/2000-es BL-idényben a Chelsea otthonában kaptak ki 3-1-re a negyeddöntő első mérkőzésén, aztán a visszavágón Rivaldo, Figo és Dani is betalált, így a rendes játékidőben 3-1-re végeztek. Jött a hosszabbítás, ahol Rivaldo és Kluivert góljaival 5-1-re győztek.

A 93/94-es BL-ben a Dinamo Kijev verte meg őket 3-1-re az első meccsen, de aztán a barcelonai visszavágón 4-1-re verték az ukránokat Laudrup, Koeman és Bakero góljaival, utóbbi duplázott. A KEK-ben az Anderlecht, az UEFA Kupában az Ipswich Town ellen sikerült visszajönni az első meccsen elszenvedett 0-3 után, de ezek még a hetvenes években voltak. 1986-ban a Göteborgot verték ki 0-3 után 3-0-val és tizenegyesekkel.

A PSG az utóbbi években többször elérte már a negyeddöntőt a Bajnokok Ligájában, viszont a nagy csapatok ellen ott nem ment, ezért is tartottak sokan attól, hogy most a nyolcaddöntő lesz a végállomás. Tavaly a Manchester City állította meg őket a negyeddöntőben, két éve a Barcelona intézte el őket ugyanitt, sima 5-1-es összesítéssel. Három éve is a nyolc között estek ki, akkor a Chelsea ejtette ki őket idegenben lőtt góllal, négy évvel ezelőtt pedig a Barcelona ugyanígy a negyeddöntőben, idegenben lőtt gólokkal.

A Barcelonát egyébként az 1994/95-ös kiírásban ejtette ki legutóbb a PSG, akkor 3-2-es összesítéssel mentek tovább, de az elődöntőben a Milan megállította őket.

Ezért is lenne nagy szám a mostani győzelem. A Sevillától érkezett Unai Emery kinevezése nagyon látványosan használt a PSG játékának, ő most is kiemelte, hogy az elejétől kezdve keményen kell fellépniük az egy az elleni párharcokban, és hiába a négygólos előny, most mutathatja meg a csapata igazán, hogy mire képes.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók