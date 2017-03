Több száz vécépapír-guriga az Emirates gyepén

A Bayern München szurkolói vécépapír-gurigák dobálásával tiltakoztak a magas jegyárak ellen csapatuk keddi, Arsenal elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-meccsén.

Az MTI a BBC-re hivatkozva azt írja, hogy a német drukkerek egy drapériát is kifeszítettek, amelyen a „Futball szurkolók nélkül egy pennyt sem ér” felirat volt. A keddi BL-nyolcaddöntőre egy vendégszektorba szóló jegy 80 fontba (28 600 forint) került, ezt sokallták a müncheniek.

Another (smaller) fan protest inside the Emirates, albeit in the away end. "Football without fans is not worth a penny." pic.twitter.com/ecGj71nPax