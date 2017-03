Most a Monaco csapott le a végén: kiejtette a Cityt a BL-ből

Nyolc gól most nem volt, de a Monaco megint egy izgalmas mérkőzést játszott a Manchester Cityvel, és jutott a nyolc közé a Bajnokok Ligájában. Negyeddöntős az Atlético Madrid is. Sorsolás péntek délben.

Három hete a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős kör egyik legőrültebb mérkőzését játszotta egymással a Monaco és a Manchester City, amiből az angol csapat jött ki jobban a végén. Az utolsó húsz percben három gólt lőttek, és végül 5-3-ra győztek, vagyis kétgólos előnnyel mentek a Monacóhoz, de a City-edző Pep Guardiola már akkor arról beszélt, hogy nehéz lesz a visszavágó.

12 Galéria: Monaco-Manchester City 3-1 Fotó: Valery Hache / AFP

A szerda esti meccsről sérülés miatt hiányzott a Monaco egyik legjobbja, az első mérkőzésen duplázó Radamel Falcao, de nélküle is neki ugrottak az angol csapatnak már az első perctől kezdve. Nem is kellett sokat várni az első góljukra, mert a nyolcadik percben a tizennyolc éves Kylian Mbappe belepiszkált egy középre lőtt labdába, és közelről megszerezte a vezető gólt. Neki is volt gólja az első mérkőzésen Manchesterben.

A citysek ugyan lest reklamáltak, de a gólszerző nem volt lesen, így az új Henry-nak kikiáltott Mbappénak legutóbbi tizenegy mérkőzésén ez volt a tizenegyedik gólja.

A találat után már látszott, hogy a City-védelemnek megint nehéz estéje lesz, mert sokszor csak nyomozták a labdát, vagy lemaradtak az emberekről. A Monaco nyomott tovább, Mbappe is aktív volt, de a második gólt nem ő, hanem Fabinho lőtte. Megint egy laposan középre lőtt labda okozott zavart, üresen találta meg Fabinhót, aki rögtön a kapuba vágta.

Megvolt a 2-0, amivel már továbbjutásra állt a hazai csapat. Guardiola egyre idegesebb volt a kispadon, meg is volt rá minden oka, mert a csapata jóformán semmit nem mutatott támadásban, nulla kapura lövésük volt, míg a Monaco játékában simán benne volt, hogy a szünet előtt berámol még egyet. Végül maradt a 2-0 a félidő végéig.

A manchesteri első mérkőzésen is a második félidőre kapta össze magát igazán a City, és most is ez volt a forgatókönyv. Nehezen, de beindult a vendégcsapat támadójátéka, és sorra jöttek a lehetőségek, melyeket még sikerült megúsznia a Monacónak, mert vagy az utolsó pillanatban sikerült menteni, vagy Subasic kapus volt a helyén.

Ez így ment egészen a 71. percig, amikor már nem tudta megakadályozni a hazai csapat a gólt. Sterling kapott labdát a szélen, megindult befelé, és kapura lőtt, ezt is kiütötte Subasic, érkezett viszont Sané, ő pedig közelről a léc alá helyezett. Megvolt a gól, amivel már a City állt továbbjutásra.

De ahogy az első meccsen is volt egy olyan periódus, amikor Guardiola csapata csak percekig volt jó helyzetben, most is volt egy ilyen. A 77. percben szabadrúgást kapott a Monaco, majd a beívelt labdára üresen érkezett a mezőny egyik legnagyobb embere, Bakayoko, és a jól helyezett, erős fejest nem tudta védeni Caballero. A 3-1-es Monaco vezetés azt jelentette, hogy megint a hazai csapat állt negyeddöntőre.

A hátralévő percek rohanással teltek, a Manchester City próbálta begyötörni a gólt, ami továbbjutást ért volna, ám a komoly helyzetek elmaradtak. A Monaco higgadt maradt, egyáltalán nem voltak görcsösek a játékosok, könnyedén hozták ki a labdát az utolsó percekben is, és végül kiharcolták a továbbjutást egy egészen fordulatos, 6-6-os összesítéssel zárult párharcban.

Továbbment az Atlético is

A másik szerda esti visszavágón várható volt, hogy nem lesznek nagy izgalmak, miután az első mérkőzést idegenben megnyerte az Atlético Madrid 4-2-re. Elvesztett hazai első mérkőzés után elég ritkán jut tovább csapat a BL egyenes kieséses szakaszában, azért a Bayer Leverkusen megpróbált erősen kezdeni, de gólt nem sikerült lőni. Az első félidőben néhány helyzetecskére futotta a csapatoktól, többre nem, a szünetben 0-0 volt az állás.

A második félidőben aztán a Leverkusen megdolgoztatta az atléticos Oblak kapust, több nagy védést is bemutatott, így a végéig maradt a 0-0. Az Atlético 4-2-es összesítéssel negyeddöntős

Ezzel kialakult a Bajnokok Ligája-negyeddöntő mezőnye is: Real Madrid (címvédő, spanyol), Atlético Madrid (spanyol), FC Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Borussia Dortmund (német), AS Monaco (francia), Juventus (olasz), Leicester City (angol)

A sorsolást péntek délben lesz, remeknek ígérkezik a negyeddöntős kör is.