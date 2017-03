Két csúcsmeccs jött össze a BL-ben

Egy éve a mostani nyolc csapatból négy is szerepelt a negyeddöntőkben: az Atletico Madrid, a Barcelona, a Bayern és a Real Madrid, ezen kívül három olyan csapat is ott volt, amelyek a most csak a nyolcaddöntőig jutottak: a PSG, a Manchester City és a Benfica. A tavalyi nyolcasba még egy német csapat jutott el, a Wolfsburg, amely az idén a túlélésért küzd a bajnokságban, kupasorozatban el sem indulhatott.

VfL Wolfsburg - Real Madrid

Bayern München - Benfica

FC Barcelona - Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain - Manchester City