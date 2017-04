Most 0-3-ba szaladt bele a Barcelona a BL-ben

A kedd esti Bajnokok Ligája negyeddöntős kört beárnyékolta, hogy a Borussia Dortmund-Monaco meccs előtt robbanások voltak a hazai csapat busza mellett, és egy játékos, a spanyol Marc Bartra megsérült, őt kórházba szállították. A történtek miatt nem is rendezték meg a mérkőzést, szerda este fogják pótolni.

Az este másik meccsén a Juventus fogadta a Barcelonát, amely az előző körben emlékezetes 6-1-es győzelemmel ejtette ki a PSG-től azok után, hogy az első mérkőzésen 4-0-ra még a PSG nyert.

A pocsék kezdés most is megvolt a Barcelonától, ugyanis a hetedik percben Dybala kapott labdát a tizenhatoson belül, megfordult, és remekül csavarta be a hosszúba, ezzel már vezetett is a Juventus. A Barcelona ezután nyomott egy darabig, és a juvés Buffonnak kellett nagyot védenie Iniesta lövésénél.

Aztán a huszonkettedik percben már megint Dybala villant, és egy visszagurított labdát vágott be a Barcelona kapujába tizenöt méterről. A Juventus-játékosnak hetedik BL-mérkőzésén ez volt a hetedik gólja. A félidőig már nem változott az eredmény.

A második félidő elején kezdett éledezni a Barcelona, de megint a Juventus szerzett gólt. Egy szöglet után Chiellini hosszú felé fejelt, a labda pedig a kapufáról pattant be, ezzel az olasz csapat már 3-0-ra vezetett az 55. percben.

Telt az idő, ám a Barcelonának nem sikerült faragni a háromgólos hátrányon. Igaz, kaphatott volna egy tizenegyest a juvés gólszerző Chiellini kezezése után, de a bíró nem fújt. A másik oldalon meg les miatt vettek el egy gólt a Juventustól, tévesen.

A Juventus átengedte a területet az utolsó tizenöt percre, az eredmény viszont már nem változott. Volt még egy szabadrúgása a Barcelonának ígéretes helyről, de nem sikerült a Juve kapujába találni, mert Messi a falba lőtte a labdát. Maradt a 3-0 az olaszoknak, vagyis a Barcelonának ezúttal háromgólos hátrányt kellene ledolgoznia hazai pályán.

A visszavágót jövő szerdán rendezik.