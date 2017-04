A dortmundiak szállásolták el a Monaco-drukkereket

A Dortmund futballcsapatát szállító autóbusz elleni keddi bombatámadás után sok monacói drukker rekedt a városban, köztük akadt sok, akinek nem volt szállása. A hazai drukkerek pedig példát mutattak és a saját otthonaikat ajánlották fel.

A nemes gesztusról több fotó is felkerült a közösségi oldalakra, hogy együtt vacsoráznak, és töltik közösen az estét a meccs nélkül maradt drukkerek.

#BVB fans provide #ASM fans lodging for the night due to match rescheduling. Proof that football brings people closer. #bedforawayfans pic.twitter.com/E5lpqU9MUx