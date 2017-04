Iszlamista szál a dortmundi robbantásban

A Süddeutsche Zeitung, valamint az NDR, a WDR és más hírügynökségek is egybehangzóan állítják: iszlamista szál is lehet a Dortmund futballcsapatát ért kedd esti bombarobbantások mögött.

A helyszínen talált levél eredetiségét még vizsgálják, de a Süddeutsche Zeitung már tudni véli, hogy a küldemény

„Allah, a kegyelmes és könyörületes nevében”

szöveggel kezdődik. A jelentés szerint a levélben hivatkoznak a berlini karácsonyi vásáron tavaly decemberben elkövetett dzsihadista merényletre, és kiemelik, hogy az Iszlám Állam (IS) elleni nemzetközi koalíció tagjaként a német légierő – felderítő repüléseket végző – Tornado gépei is részt vesznek a muszlimok meggyilkolásában. Ezért sportolók és egyéb hírességek is felkerültek a terrorszervezet „halállistájára” Németországban, illetve más, az Iszlám Állam ellen „keresztes” háborút folytató országokban.

Közben a német hatóságok és a főügyész sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a híreket. Annyit közöltek, hogy igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálják a levél eredetiségét.

„Ez egy nagyon nehéz helyzet” – idézte a L'Équipe című francia lap Bruno Skropetát, az AS Monaco kommunikációs vezetőjét. A merénylet miatt a negyeddöntős párharc első találkozóját keddről szerda estére (18.45) halasztották.

„A játékosok profik, és alkalmazkodni fognak a helyzethez” – tette hozzá Skropeta.

A Dortmundban történt kedd esti bombatámadás után átgondolja a szerdai, Bayern München–Real Madrid BL-mérkőzés biztosítását.

Egy szóvivő közlése szerint az illetékesek délelőtt tekintik át a helyzetet, és döntenek az esetleges szükséges lépésekről. Hozzátette: a helyzet értékelésekor a dortmundi kollégákkal is egyeztetnek.

München és a meccs nincs veszélyben

– hangsúlyozta ugyanakkor.

A német rendőrség szerint a Borussia Dortmund futballcsapata volt a célpontja annak a kedd esti robbantásoknak a dortmundi szállodánál, amelyből a csapat autóbusza elindult az AS Monaco elleni mérkőzésre.

Egyelőre nem tudják, hogy mi volt a merénylet indítéka. A másnapra halasztott mérkőzésre a rendőrség nagy létszámú biztosítással készül.

Egy ügyész bejelentette, hogy egy levelet találtak a megtámadott busz közelében, de további részletet nem árult el erről. Az egyik robbanásban megsérült játékosnak, Marc Bartrának az üvegszilánkok okozta felületi sérülések mellett eltörött egy kézcsontja, és ezt meg kellett operálni - közölte a futballklub.