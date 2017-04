Allegri: Egy napig játszhattunk volna, akkor se lőttek volna gólt

A 3-0-s torinói győzelem után 0-0-t játszott a Barcelona ellen idegenben a Juventus, ezzel nagyon simán jutottak be a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A siker után az olaszok edzője, Massimiliano Allegri nem is nagyon szerénykedett:

Egy napig játszhattunk volna, akkor se lőttek volna gólt

– mondta büszkén csapatáról.

Ha ez nem lett volna elég nagy dicséret a játékosainak, azért gondoskodott arról, hogy tudják, mennyire elégedett velük, kiemelte, hogy csak a legeslegjobb formájában levő Barcelona tudta volna esetleg legyőzni őket, ám mivel a védelmük lényegében hibátlanul játszott, erről szó sem volt.

Egyedül a támadójátékkal nem volt tökéletesen elégedett, volt pár szép kontrájuk, de ezeket nem sikerült befejezni, értékelt az olasz.

"Nem nagyon hallani olyat, hogy a Barcelona egy oda-visszavágós párharcban egy gólt se lőjön" – emelte ki Allegri, amivel rá is tapintott a lényegre. Eddig ez csak a Manchester Unitednek (2008) és a Bayern Münchennek (2013) sikerült, mindkettőnek az elődöntőben. Az 1-0-val továbbjutó United végül meg is nyerte a BL-t, ahogy a 7-0-val döntőbe kerülő Bayern is.

Az elődöntők párosításait pénteken sorsolja az UEFA, a Juventus mellett a Monaco, a Real Madrid és az Atlético Madrid jutott még be a legjobb négy közé.