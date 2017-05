A Real és C. Ronaldo elsöpörte a megtört Atleticót: 3-0

Zidane-nak Bale sérülése miatt meg kellett bontania a BBC-t, Benzema és Ronaldo mögé így Iscót állította. Az Atletico a védelemben nem volt teljes, a betonjobbhátvéd Juanfran sérülése miatt a húszéves Lucas Hernandez kezdett.

A Real-középpálya, a legfontosabb csapatrész a szokásos volt, Kroos, Casemiro és Modric, a nagy meccseken mindig velük kezd Zidane.

Jó döntésnek bizonyult újfent, hogy ragaszkodott hozzájuk, ugyanis 10 perc alatt megszerezte csapata a vezetést. Az első ziccer még Benzemáról mellépattant, a következőt viszont Cristiano Ronaldo kegyetlenül kihasználta. Casemiro ugyan eltörte a beadást, de így lett jó, a szupersztár befejelte, 1-0.

Az Atletico az első félórában pályán sem volt, nem volt kaput találó lövésük, de még csak próbálkozásuk sem. Miközben a Real Modric lövésével veszélyeztetett - centikkel mellé - , Varane fejesét bravúrral védte Oblak, Benzema közelről föléollózott.

Ha kettő-három van közte se szólhattak volna egy szót se a vendégek. Nekik Gameiróval volt egy helyzetük, de Navas kapus remekül jött ki, és leütötte a francia lábáról a labdát.

Az első félidő végére az Atletico mintha átvette volna az irányítást, de inkább azt mondhatjuk, hogy a Real átengedte nekik, és kicsit pihent. A 30. percig szétfutották az Atletit, kijött, hogy a Real Madrid kondija minden csapatnál jobb.

13 Galéria: Real Madrid - Atlético Madrid Fotó: Paul Hanna / Reuters

Zidane múlt januárban, mikor átvette Beníteztől a csapatot, azt mondta, a banda alul van edzve, ezt félév alatt eltüntette, és tökéletesre sprinteltette az embereit.

Az sem kottyant meg nekik, hogy Carvajal, a jobbhátvéd a szünetről már nem jött vissza, megsérült, Nacho állt a helyére. Aki még nála is gyorsabb, ezt bizonyította is párszor a második félidőben.

A magabiztos hazai csapat a szünet utáni félórában nem villogott, de az Atletico sem, valójában nem volt helyzet egyik oldalon sem. Az Atletire lehet mondani, hogy meccsben volt, de néhány emberen látszott, nem is hisz benne, hogy a Real Madridot legyőzhetik.

Kikaptak ugyanis a

2014-ben a BL-döntő hosszabbításában

2015-ben a negyeddöntős párharcban

2016-ban a BL-döntő tizenegyespárbajában

A középpályán Saúl és Gabi, a két labdaszerző kulcsember különösen hitetlennek tűnt, kijött, hogy Gameiro nem ez a szint, a helyére állt Fernando Torres már nem ez a szint. Elöl meg Carrasco és Griezmann, akiken látszott némi élet, ketten nem bírtak a teljes Real Madriddal. Két éve nem kaptak ki a Bernabeuban, pár hete a bajnokságban is hoztak egy 1-1-et, de itt látszott, hogy nem lesz meg az iksz.

A 75.-ben be is kapták a második gólt, bár Cristiano Ronaldónak szerencséje volt, mert Felipe Luis tisztázása visszapattant róla, a helyzetet kegyetlenül kihasználta, bevágta a labdát Oblak kapujába. A kapus is elgondolkozhat majd kicsit, ha visszanézi.

Simeone csapatának ekkor már minden áron kellett egy gól, de közel sem tudott kerülni hozzá, és öt perccel a vége előtt eldöntötték nem csak a meccset, az egész párharcot.

Csodálatos volt a csapat "Csodálatosan játszott ma a csapat, bár a gólokat én lőttem, ez a csapat érdeme. Magától értetődő volt, hogy jönnek majd a gólok, úgy játszottunk az első perctől kezdve. Nagyon örülök, hogy megszereztem a 400. gólomat a Real Madridban" - értékelt a mesterhármast vágó Cristiano Ronaldo.

A két csere, a zseniális Asensio és a Messiként cselező Lucas Vazquez a padról beszállva megbontotta a széleket, a harmadik gól előtt utóbbi klasszisként ment le az alapvonalig, bent Casemiro elengedte, Ronaldóhoz került a labda, át is vehette a tizenegyespontnál, és szépen behelyezte.

Utóbbi három BL-meccsén ez volt a 8. gólja a portugálnak, összesen a 10. a BL-szezonban. Egyre megközelítette Messit, aki vezeti a listát. Az egyik számolás szerint ez a 400. gólja a Real Madridban, maga a csatár is így nyilatkozott. (Van egy gólja, ami megpattant Pepén, és nemzetközi szinten ezt a védőnek adják, ebből van az eltérés.)

Csapata 3-0-ra legyőzte az Atletico Madridot, innen már csak az a kérdés, hogy a döntőben a Monaco-Juve győztese meg tudja-e állítani. Nem úgy néz ki, hogy igen.

Az Atletico elleni visszavágó jövő szerdán lesz, de inkább csak egy kötelező mindkét csapatnak.

Simeone nem tudott megújulni, hiába volt a sok csalódás az utóbbi három évben, nem tudta felpörgetni az embereit. A Real megtörte őket az előző párharcokon, fejben már a kezdésnél győztek, pontosabban az atletisek veszítettek.