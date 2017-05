Bombagóllal robbant a BL-döntőbe a Juve

A Monaco már az első mérkőzésen kétgólos hátrányba került hazai pályán a Juventus elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben, szóval óriási felfordulásnak kellett volna történnie a kedd esti visszavágón, hogy legyen esélyük a döntőbe jutásra.

Az elején be is kezdtek, és voltak is lehetőségeik, mert a Juve-kapus Gianluigi Buffon sokat bizonytalankodott a kapuban, a hírek szerint sérülten vállalta a meccset. Gólt szerezni viszont nem sikerült, és úgy húsz perc után kezdett éledezni a hazai csapat is, Higuaíné volt a legnagyobb lehetőség, hogy megszerezze a párharc harmadik juvés gólját.

A 32. percben végül össze is jött a vezetés az olasz csapatnak: Dani Alves beadása után Mandzukic fejesét még fogta a Monaco-kapus Subasic, a kipattanót viszont bevágta a léc alá a juvés támadó. Ezzel megvolt az 1-0, összesítésben 3-0-ra mentek, vagyis sok kérdés nem maradt.

A 42. percben egyenlíthetett volna a Monaco, de Chiellini bravúrral mentett szögletre a kapu elé érkező Falcao elől. Bombagóllal válaszoltak ezzel a másik oldalon: egy szögletet ütött ki Subasic, és a kipattanót Dani Alves kapásból a vendégek kapujába bombázta, hatalmas találat volt.

A második félidőben Higuaín volt a legveszélyesebb hazai játékos, többször is veszélyeztetett, a következő gól azonban a Monacóé volt, naná, hogy a csapat tizennyolc éves sztárja, Kylian Mbappé talált be közelről. A Juventusnak ezzel megszakadt az egészen elképesztő sorozata a Bajnokok Ligájában: közel 689 perc után először kaptak gólt, Mbappé pedig a BL-elődöntők történetének legfiatalabb gólszerzője lett a találattal.

Volt még egy kis feszültség a vége felé, mert a monacós Glik szándékosan megtaposta Higuaínt, akit ezután ápolni kellett a pályán kívül, de végül folytatni tudta a mérkőzést.

A vége 2-1 lett, a Juventus 4-1-es összesítéssel ment be a BL-döntőbe, kilencedjére jutottak el eddig, Gianluigi Buffon pedig 39 évesen még egyszer megpróbálhatja megnyerni a sorozatot. Korábban kétszer szerepelt fináléban, mindkétszer kikaptak.

Megérdemelten jutott el eddig az olasz klub, mert csoportelsőként kvalifikálták magukat az egyenes kieséses szakaszba, ahol először a Portót ejtették ki, majd jött a negyeddöntőben a Barcelona. Hazai pályán 3-0-ra győztek Messiék ellen, a visszavágós 0-0 már elég volt a továbbjutáshoz. Ezután jött a Monaco elleni kettős győzelem.

A látványos támadófocit játszó Monacótól is nagy dolog volt, hogy a négybe beverekedte magát, és közben lett egy olyan sztárjuk, mint a 18 éves Mbappé. Most koncentrálhatnak a bajnokságra, ahol három meccsel a vége előtt három pont az előnyük a PSG-vel szemben, ami egy találkozóval többet játszott.

A Juventus két év után szerepel ismét Bajnokok Ligája-döntőben, legutóbb a Barcelona verte 3-1-re. Az ellenfél most is biztosan a spanyol bajnokságból érkezik: a Real Madrid-Atlético Madrid elődöntős párharc győztesével játszanak, ott a Real nyerte az első meccset 3-0-ra otthon.

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

Juventus (olasz)-AS Monaco (francia) 2-1 (2-0)

Juventus Stadion, 40 ezer néző, v.: Björn Kuipers (holland)

Továbbjutott: a Juventus kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

gólszerzők: Mandzukic (33.), Alves (44.), illetve Mbappé (69.)

sárga lap: Bonucci (73.), Mandzukic (91.), illetve Falcao (40.), Dirar (51.)