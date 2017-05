A fantomgólos bíró kapta a BL-döntőt

A német Felix Brych kapta meg a június 3-ai Bajnokok Ligája-döntőt, amit a Juventus és a Real Madrid játszik majd Cardiffban.

A negyvenegy éves Brych ezzel felért pályafutása csúcsára, BL-döntőt még sosem vezetett. Nem éppen hízelgő hírnevét 2013 októberében egy Leverkusen-Hoffenheim első osztályú német bajnokin alapozta meg, amikor nem vette észre, hogy Kiessling fejese a lyukas oldalhálon keresztül kötött ki a kapuban, és megadta a gólt a Leverkusennek.

Elég nagy botrány lett a dologból, mivel a Hoffenheim vesztett, ezért még az is felmerült, hogy újra kellene játszani a mérkőzést, ez végül nem történt meg. Brych is elmondta a meccs után, hogy megvoltak a kétségei, de senki nem reklamált látványosan.

A hibája után néhány nappal már a Bajnokok Ligájában vezetett, a Milan–Barcelona-csoportmeccset kapta meg, majd a folytatásban is számítottak rá, egészen a negyeddöntőig ment, ott rábízták az Barcelona–Atléticó Madrid-negyeddöntő egyik meccsét.

Nem tört meg a karrierje, sőt, az idény végén pedig elismerték a munkáját, és megkapta az Európa Liga-döntőjét, amit a Benfica és a Sevilla játszott. A döntő után a vesztes portugálok sokat támadták, mert nem adott meg nekik két büntetőt, ebből legalább az egyik jogos reklamációnak tűnt, majd a tizenegyespárbajban is újra kellett volna rúgatnia több próbálkozást, ez is elmaradt. Ezután mehetett a 2014-es futball-világbajnokságra is.

Az idén is több BL-mérkőzést vezetett, legutóbb viszont a német ligában rágtak be rá, mert a hétvégi Borussia Dortmund-Hoffenheim bundesligás több mérkőzést befolyásoló hibája volt, például ez a méteres lesgól, amit megadott.