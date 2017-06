Sporttörténelmet írt, megvédte BL-címét a Real

Az első félidőben a Juventus még egyenlített egy álomgóllal, de aztán a másodikban a Real Madrid néhány perc alatt eldöntötte a Bajnokok Ligája-döntőt. A végén még emberhátrányba is került az olasz csapat.

A meccset a Juventus kezdte aktívabban. Higuaín előbb egy gyenge fejéssel, majd egy annál erősebb lövéssel próbálkozott, amit Keylor Navas védett, pont oda ment a labda, ahol állt. De a 6. percben már bravúr kellett tőle, amikor Pjanic bombázott kapura a tizenhatoson kívülről, ez már sarokra ment, a Real-kapus pont odaért.

A Juventus meg is adta az alaphangot, az első tíz perc egyértelműen az övék volt, de aztán hamar magára talált a Real Madrid is, és már többet birtokolta a labdát, az ellenfél térfelén járatta.

Olyannyira, hogy a huszadik percben már megszerezte a vezetést. Gyorsan átpasszolták a Juventus térfelét, Ronaldo tette ki a szélre a labdát a szélen gyorsvonatként felrobogó Carvajalnak, aki visszaadta neki, majd a lapos lövésbe beleért Bonucci, így pattant be a kapuba. Ez volt egyébként a Real történetének 500. Bajnokok Ligája-gólja, ennyit még egyetlen más klub sem szerzett a sorozatban.

A Real vezető gólja után óriási rohanás kezdődött, a nagy tempó mellett szétszakadt a pálya, mindkét kapu előtt voltak lehetőségek. Aztán a 28. percben olyan történt, amiből BL-legenda lesz: egy hosszú indítást Sandro tett középre, Higuaín mellre vette, tovább pöckölte Mandzukicnak, ő szintén mellre vette, majd a kapunak háttal ráhúzta a labdát, ami befért a léc alá.

Szenzációs találat volt, és egyszer esett le a labda az indítás után.

A Juvét feldobta az egyenlítő gólt, mentek előre a folytatásban is, a Real egy Ronaldo-fejessel válaszolt a 35. percben. A Juventus középre ívelt labdái és átlövései veszélyesek voltak, Pjanicnak is elsült még egyszer a lába, de azt a lövést sikerült blokkolni.

A szünet előtti percekre azért már lenyugodtak a kedélyek, de ettől függetlenül remekül sikerült az első negyvenöt perc, igazi közönségszórakoztató foci volt.

21 Galéria: Juventus - Real Madrid: a Bajnokok Ligája-döntő legjobb képeiFotó: Phil Noble / Reuters Galéria: Juventus - Real Madrid: a Bajnokok Ligája-döntő legjobb képei (Fotó: Phil Noble / Reuters)

A második félidő

A másodikat már a Real kezdte jobban, mert előbb Isco került helyzetbe, aztán egy szöglet után volt kisebb zavar a Juventus kapuja előtt. Kicsit átment adok-kapokba a meccs az 50. perc környékén, ezt azzal állította le a játékvezető, hogy Kroosnak adott egy sárgát, ő volt a harmadik realos, aki sárgát kapott a meccsen.

Egyre inkább érett a Real-gól, mert kezdeményezőbb volt a madridi csapat, és veszélyesebben is játszott, érezhető volt, hogy megrogyaszthatják a Juvét. És a 61. percben jött is a gól, de ez is megpattanóból. Casemiro egy kipattanó lövést küldött kapura erősen, ami menet közben irányt változtatott az egyik juvéson, és védhetetlenül bevágódott a kapuba.

Sőt, Cristiano Ronaldo két perccel később már 3-1-re növelte az eredményt, viszonylag zavartalanul törhetett be az olaszok kapuja elé, és lőtt a kapuba.

A 76. percben A Real-edző Zidane a walesi nézőknek is kedvezett egy kicsit, mert a biztos előnyben pályára küldte Gareth Bale-t, aki sérülése miatt nem tudott kezdeni. Nem sokkal később már helyzetbe is került, de menteni tudtak előle.

A hajrában még emberhátrányba is került a Juventus, mert Cuadradót kiállították második sárgával, miután Sergio Ramos elhajtotta a nagy halált azok után, hogy a juvés hozzáért. A bíró megette a Lazovic-szintű színészkedést.

A juventusnak semmi sem akart összejönni, mert pár perccel a vége előtt Mandzukic tök üresen fejelhetett volna kapura, ám nem sikerült jól a mozdulat, kimaradt a helyzet. A szétesett olaszoknak még lőtt egyet a végén a Real: Marcelo ment el az alapvonalig, majd középre lőtt, ahol az érkező Asensio beállította a 4-1-es eredményt.

A Real a győzelemmel sporttörténelmet írt: megvédték címüket a BL-ben, és Ronaldo is felállított egy rekordot, ugyanis három különböző BL-döntőben talált be, ilyet még senki nem csinált előtte.