Guardiola és Ancelotti nagy összehasonlító tesztje

Még nem ért el ugyan a Bundesliga a félidőhöz, mert a 17. fordulót csak január huszadikán rendezik meg, az egy hónapos szünet alkalmat adott arra, hogy a Kicker elkészítse a nagy összehasonlító tesztet a két BL-győztes sztáredző Carlo Ancelotti és Pep Guardiola között.

Természetesen nem a korábbi munkájukat tették mérlegre, hanem a Bayern Münchennél eltöltött időszakot.

Guardiola három évet töltött Münchenben, BL-győztes csapatot vett át Jupp Heynckestől, a bajnoki címeket kötelezően hozta, a legrangosabb sorozat fináléjába azonban nem sikerült egyszer sem bejutnia.

Ancelottira a kieséses szakasz majd még csak februárban vár, az első kisebb csatát elveszítette, nem sikerült első helyen továbbmennie, azt át kellett engedni az Atletico Madridnak.

Nyilván majd a szezon végi trófeákban lehet mérni leginkább a két edző közötti különbséget, de a szaklap pár fontosabb adatra felhívta a figyelmet.

Egy biztos, Ancelotti nem tud annyi pontot összekaparni az idény első szakaszában, mert neki maximum 42 pontja lehet - ez majd az első januári fordulóban derül ki -, míg Guardiolának 45 volt a legkevesebb. Más kérdés, később kicsit bajba is került amiatt, mert túl gyorsan eldöntötték a bajnokságot, és a szezon végére már nem tudta olyan jól tűzben tartani a sztárjait.

Az idei 2,38-as eddigi gólátlag elmarad a katalán szakvezető teljesítményétől, aki bemutatkozásakor 2,76-tal fejezte be.

Ezek után nem meglepő, hogy Guardiola idején jobb volt a helyzetkihasználás, és több helyzetet is kialakítottak a kapu előtt.

Amiben viszont vezet Ancelotti, az ellenfél kevesebbszer kerül helyzetbe a bajorok kapuja előtt. 2,9 helyzetet hagynak a riválisaiknak. Vagyis a védekezést általában előtérbe helyező olasz edzők kliséje itt is látható.

Korábban ez a szám magasabb volt: 3,8 is például. A kapott gól nélküli meccsekben mindössze egy a különbség, Guardiola javára. 9-8 egyébként. Ancelotti a szezon végére kapta igazán rendbe a védelmet, akkor három meccset is lehoztak bekapott találat nélkül, ebből pedig a Lipcse elleni rangadó (3-0) volt a legfontosabb.

Megállapítható, kevesebbet fut (112 kontra 116 kilométer), és valamelyest jobban nyeri a párharcokat a mostani Bayern, és kevesebbet is szabálytalankodik, ez is kitűnik a számokból.

Ha a labdabirtoklás nézzük, 71-69 Guardiolának, de ez a különbség is elenyésző. Ami meglepő, hosszú passzokat is többet adtak a játékosok a katalán edző irányításakor, mint most.

Ami még ennél is meglepőbb, annak ellenére, hogy Ancelotti nagyobb szabadságot ad a sztárjainak - elsősorban a védekezésben -, mindez cselekben nem mutatkozik meg, mert most 24, míg az előző időszakban 32 jutott egy-egy meccsre.

Ancelotti viszont kissé hatékonyabban használja a széleket, mint elődje.

De mint a lap emlékeztet rá, a számok semmit nem fognak jelenteni májusban, csak az, mi került a vitrinbe.