Hihetetlen, amit az MU-játékosok kihagytak

A félidőnél tart a Premier League 20. fordulójában a West Ham-Manchester United bajnoki, de a vendégek már olyan ziccereket hibáztak el, amelyek még a végén fájhatnak.

A legnagyobbat a 35. percben. Amikor Antonio Valencia és Jesse Lindgard sem tudott két méterről a kapuba lőni. Előbbi a kapusba, utóbbi pedig a kapufára pöckölte. Kimaradt a kimaradhatatlan.

Pedig már a 15. perctől emberelőnyben játszik a Manchester United. Szofiane Feguli csúszott össze Phil Jones-szal, Mike Dean játékvezető egyből a piros lapot húzta elő.

Azért azt is hozzá kell tenni, hogy David De Geanak is kétszer komolyat kellett védenie, így 45 perc után jelenleg 0-0 az állás. Aztán a második félidőben csak megtört a jég. A 46. percben Juan Mata, az 59-ben Marcus Rashford állt be és a 63. percben ők ketten hozták össze az MU vezető gólját.