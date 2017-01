70 méteres szólógól és 40 meccses veretlenségi csúcs a Realtól

3-0-s előnyről várta a spanyol kupában a visszavágót a Real Madrid a Sevilla ellen, így Zinedine Zidane egészen nyugodtan hagyta ki a csapatból Cristiano Ronaldót, vagy épp tette a kispadra Karim Benzemát.

A Sevilla azért megpróbálkozott a lehetetlennel, vagyis a fordítással, bátran is játszott, és a 10. percben Danilo öngóljával meg is szerezték a vezetést. A második félidő elején viszont nagyon nehéz helyzetbe kerültek: Marco Asensio egy Sevilla-szöglet után indult meg a kipattanó labdával, jó 70 métert vezette azt a hazaiak kapujáig, majd úgy lőtt gólt, hogy közben felrúgni sem tudták, pedig elég keményen csúszott be hátulról a védő.

A Sevilla nem sokkal később Stevan Jovetić góljával újra vezetéshez jutott, majd a hajrá kezdetén a harmadik gólt is meglőtték. Válaszul egy büntetőből szépített a Real, majd az utolsó másodpercekben a csereként beállt Karim Benzema is betalált 3-3-ra mentve a meccset. A továbbjutás simán meglett tehát a Realnak, a veretlenségi sorozatot viszont csak komoly izgalmak után tartották életben: már 40 meccsnél járnak, amivel megdöntötték a Barcelona eddigi spanyol veretlenségi rekordját.

Korábban az Eibar megelégedett egy 0-0-s döntetlennel otthon az Osasuna ellen, így is továbbjutott 3-0-s összesítéssel, míg a Celta 2-1-re verte a Valenciát, így összesítve kettős győzelemmel, 6-2-es eredménnyel mentek tovább a negyeddöntőbe.