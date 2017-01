4-0-ra alázta Guardiola csapatát az Everton

Pep Guardiola karrierjének legsúlyosabb bajnoki vereségét szenvedte el az Everton ellen, a Manchester City nem csak a bajnoki címre veszíti el lassan minden maradék esélyét, de a jelen állás szerint a jövő évi Bajnokok Ligája indulásért is komolyan kezdhetnek aggódni a csapatnál.

Az Everton viszonylag kellemes alapállásból vághatott a Manchester City elleni vasárnap délutáni angol bajnoki mérkőzésnek, a liverpooliaknak ugyanis nem osztott sem szorzott különösebben az eredmény. A Manchester Citytől otthon sem akkora szégyen kikapni, a nemzetközi kupás helyezés pedig éppoly távol állt a liverpooli csapattól, mint a kiesés réme. Ezzel szemben a City számára igen fontos lett volna megszerezni a három pontot, mert az angol bajnokságban hihetetlenül kiélezett harc folyik a BL-indulást jelentő helyekért.

A vendégek ebben a szellemben is kezdték a mérkőzést, több veszélyes helyzetet is kialakítottak, illetve egy esetben Clattenburg játékvezető vélhetően egy büntetőtől is megfosztotta őket ítéletével, amikor a felvételek szerint Robles kapus buktatta Sterlinget.

Aztán jött a hideg zuhany, az addig helyzetig sem jutó Everton eléggé szétkapta a City védelmét pár passzal, Lukaku pedig szépen belőtte egyből a betett labdát.

A góltól teljesen megváltozott a mérkőzés, a hazai csapat nagyon belendült, jól jött a szünet a manchesterieknek. Pechükre a pihenő nem tartott örökké, ugyanis alig két perc tel csak el a második félidőből és megkapták a második gólt is. Ezúttal az első gólnál gólpasszt adó Mirallas talált a kapuba, miután Stones rövid tisztázásával Barkley szépen kiugratta.

A City szurkolói ekkor valószínűleg úgy érezték, ennél már nem is lehetne rosszabb, pedig de, ugyanis nem csak a varázslatos fordulat maradt el, de egyenesen rémálom lett számukra a meccsből.

A 79. perceben jött az egész mérkőzésen jól játszó ifjú Davies, és élete első bajnoki góljával már 3-0-ra ment az Everton.

Majd a ráadás perceiben az élete első bajnokiján beszálló Lookman is betalált, ráadásul épp a nyáron az Evertontól irgalmatlanul sok pénzért elvitt Stones hibázott a gól előtt óriásit, ami külön élményt jelenthetett a hazai híveknek.

Guardiola szerencséjére a négygólos vereségért is ugyanúgy nulla pont jár, mint az 0-1-ért, ám csapata így is vékony jégen táncol, ami a BL-t érő helyezést illeti. A zakóval az ötödik helyre csúszott vissza a City, sőt a Manchester United akár be is foghatja városi vetélytársát, ha győz a Liverpool elleni délutáni rangadón. De valószínűleg a morálnak sem tett túl jót a vereség, Guardiola idegeiről már nem is szólva. Ennél nagyobb vereséget még sosem szenvedett el az edző, és ekkorát is csak összesen kétszer, 2014 április 29-én a Real Madrid ellen a Bayern München kispadján, illetve idén ősszel, 2016 október 19-én a Barcelona ellen egyaránt 0-4 állt lefújáskor az eredményjelzőn.