A Fiorentina megverte a Juventus

Az olasz bajnokság 20. fordulójának csúcsrangadóján a Fiorentina egy órán keresztül gyakorlatilag lefocizta a pályáról a Juventust, mégis óriási szerencsével és számottevő bírói jóindulattal győzte csak le a torinóiakat. Az elmúlt hat év bajnokát ritkán uralják ilyen sokáig és ennyire meggyőzően egy meccsen, a Juve az 58. percig hozzá sem tudott szagolni a mérkőzéshez.

Bár Higuain 58. percben, lényegében a semmiből lőtt szépítését követően egy kicsit szorosabb lett a meccs, a Fiorentina otthon tartotta a három pontot.

Több kimaradó firenzei helyzetet követően az első gólt Nikola Kalinic szerezte, a horvát csatár viszonylag éles szögből lőtt Buffon kapujába, a kapus talán nem mozdult a leggyorsabban a lövésért.

A Juventus játékosai egy emberként reklamáltak a gólt megelőző labdaszerzésnél elkövetett firenzei szabálytalanság miatt, láttunk már ilyenért szabadot, maradjunk annyiban.

A gól egyáltalán nem rázta fel a Juventust, a Fiorentina teljesen megfojtotta az öreges benyomást keltő bajnokot, a Khedira, Marchisio, Sturaro középpálya képtelen volt támogatni a támadókat, Dybala és Higuain alig értek labdába.

A második félidőben egy hajszállal jobban játszott a Juventus, de a Fiorentina játékában így is benne volt a veszély, és egy enyhén furcsa szituációt követően meg is szerezte a hazai csapat a második gólját. Chiesa azzal csapta be a kapust, hogy nem ért bele Badelj lövésébe, ez nem Buffon napja volt.

Aztán Higuain a semmiből szépített – az argentin csatár egy eladott labdára csapott le –, Allegri pedig felcserélt.

Jött Marchisio helyére a friss szerzemény Rincon, majd Sturaro helyére Pjaca, és egycsapásra elkezdett focizni a Juventus. Sőt hamarosan minden mindegy alapon még érkezett Mandzukic is Barzagli helyére.

Pjaca nem sokkal beállása után gyönyörűen cselezte be magát a tizenhatoson belülre az alapvonalnál, majd beadását csak kézzel tudta hárítani a firenzei védelem, ám a büntető elmaradt.

A Fiorentina nem csak a büntetőt úszta meg, de komoly gólhelyzeteket is, egy kavalkádból Chiellini többször is gólt szerezhetett volna, Dybala pedig egy gyönyörű megmozdulást követően már túl volt a nehezén, de csúnyán az égbe lőtt.

A játékvezető 6(!) perc ráadást tett a meccsre, de ebben már csak a Fiorentina szerezhetett volna újabb gólt egy kontrából. A későn ébredő vendégek így kénytelenek voltak elkönyvelni 4. vereségüket a szezonban, ezzel a Juventus előnye a bajnokságban alig 1 pontra olvadt a ma az Udinesét verő AS Roma előtt, ugyanakkor egy meccsel kevesebbet játszottak üldözőiknél. A Fiorentina a győzelemmel 8. a tabellán.