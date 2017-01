Simeone odaszólt Ronaldónak az Aranylabda miatt

Az Atlético Madrid nem túl szép játékkal, de legyőzte 1-0-ra a Real Betist a spanyol bajnokság szombat esti meccsén, ami után az Atlético-edző Diego Simeonénak a friss aranylabdás Cristiano Ronaldo jutott eszébe.

A Marca szerint azt mondta, hogy mindenki láthatta, a győzelem volt fontos, nem a mutatott a játék. "Vagy valaki máshogy gondolja? Nézzék már meg, hogy ki nyerte az Aranylabdát" - utalt arra az argentin, hogy szerinte Ronaldo csak az eredmények, és nem a teljesítménye miatt kapta meg a díjat.

Hogy Simeone nem volt valami jó hangulatban a győzelem után, arról az is árulkodik, hogy a nézőkkel is elégedetlen volt: nagyon zavarta, hogy a közönség sokszor csendben volt, mert a nyugodt hangulat átragadt a csapatára is.

Az Atlético a győzelemmel feljött a negyedik helyre, hat pont a lemaradásuk a listavezető Real Madriddal szemben.