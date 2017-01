Benzema, Cavani, Costa: mindenkire rámentek a kínaiak

A kínai bajnokságban szereplő Tiencsin Szungcsiang annyira szeretett volna magának egy sztárcsatárt szerződtetni, hogy Diego Costa mellett a Real Madridban játszó Karim Benzemáért és a PSG-s Edinson Cavaniért is ajánlatot tettek - ezt a klub tulajdonosa erősítette meg.

Sőt, megkörnyékezték Radamel Falcaót is, de egyik üzlet sem járt sikerrel, ráadásul az eszement költekezés és játékos beáramlás miatt most már a kínai szövetség is szigorítja a légiósokra vonatkozó szabályokat, és ez a Tiencsinnek rossz hír.

A klub tulajdonosa Su Jücsui elmondta, hogy Diego Costát ezért szerették volna minél hamarabb szerződtetni, de a csatár ügynöke azt mondta, hogy a Chelsea nyár előtt nem menne bele az üzletbe. Ugyanez volt a helyzet Cavanival is, aki szívesen csatlakozott volna a klubhoz, de a PSG csak nyáron válna meg tőle. A Real nem fogadta el az ajánlatukat Benzemáért, ezután mentek rá Falcaóra és a benficás Raul Jimenezre. Ők alá is írtak volna, de aztán jöttek a szigorítások.

Cavani ment volna

A kínai szövetség azért keményített be, mert a klubok egymás után szerződtették a futballistákat Európából, és ez rossz hatással lett volna a hazai játékosok fejlődésére, valamint a válogatottra. Az új szabályok szerint a következő idénytől csak három külföldi játékos léphet pályára egy csapatban, és kötelező nevezni két U23-as játékost is a keretbe, ebből egyet a kezdőbe.