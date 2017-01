Nagy Ádám másodperceket volt a pályán, máris gólt lőtt a Bologna

Azt már többször megírta az Index is, hogy a Bolognában Nagy Ádám jelenti a különbséget. Az olasz klub akkor eredményesebb, ha a magyar középpályás is játszik. Nem is kellenek ehhez feltétlen számok a bizonyításhoz, elég például megnézni, mit csinált az Olasz Kupában az Internazionale ellen.

Az Inter 2-0-ra vezetett az első félidőben, aminek a végén szépített a Bologna Dzemaili góljával. A második félidőben közel húsz percig nem esett gól. Nagyot a 72. percben cserélte be Donadoni edző, és egy percen belül kiderült, jó húzás volt.

Nagy a félpályánál kapta meg a labdát, ez volt az első érintése, cselezett egyet, ezzel megverte ellenfelét, és indította a szélen Masinát. A balhátvéd meghúzta, majd beívelésére Donsah érkezett, kapuba is fejelt. Ez is lett az utolsó gól, 2-2-vel zárult a meccs rendes játékideje.

A hosszabbításban aztán az Inter megnyerte a meccset, Candreva a 98. percben szerzett gólt, ezzel lett 3-2.