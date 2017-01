Fa Nándor célra tart, de szembeszél fogja lassítani

Az élen a helyzet változatlan, Alex Thomson még mindig bő 74-75 mérfölddel le van maradva Armel Le Cléac’h-tól. Mivel a hátralevő távolság folyamatosan csökken (már csak 550 mérföld), ez a francia egyre stabilabb előnyét jelzi.

A hátralevő távolság ezekben az órákban sokkal kevésbé csökken, mint amennyi utat a hajók ténylegesen megtesznek, mivel a szélirány miatt mindketten egyenesen elhúztak északnyugat felé a célkikötő előtt, és a hátralévő távot valószínűleg krajcban (cikkcakkban haladva a széllel szemben) kell megoldaniuk.

Ilyenkor a nagy kérdés, hogy melyikük fordul rá előbb a célra, ki, milyen hosszú takkokat (cikk, avagy cakk-szakaszokat) hajt végre, hogy végig a legjobb szelekben maradjon. Kitűnő lehetőség ez a merész taktikai húzásokra, és Thomson minden bizonnyal élni is fog ezzel, hiszen más reménye nemigen maradt: annyi sebességi előnye biztos nincs, hogy ezt a hátrányt egyszerű követő taktikával ledolgozza.

Mindent elöntött a hínár az ikrek, Yann Elies és Jean Le Cam hajóján. Fölakad a kormánylapátra, a keelre (tőkesúly), és beborítja a hajót is, amikor egy-egy hullám átcsap az orron. Kellemetlen plusz kötelesség ezeket pucolni, a keelt nem is nagyon lehet, és roppant sokat levesz a hajók sebességéből a vízben vonszolt hínártömeg. A korábban erre hajózó versenyzők nem beszéltek ilyen problémáról, de mind keletebbre keresztezték az adott szélességi kört, mint most ők ketten, vagyis viszonylag lokális jelenségről van szó.

Fa Nándor alighanem kipihente magát, mert az elmúlt 24 órában a gyenge szelekben csak 7,6 csomós átlagsebességre volt képes, most viszont már 11 csomó fölött hajt, ráadásul bő szélben egyenesen a célra tart. Ez a kellemes állapot nem tart sokáig, a következő 48 órában a szél fokozatosan szembe fordul vele, és legyengül. Az őt követő Éric Bellion sokkal nyugatabbra van tőle és hátszele ennél tovább kitart, így a következő napokban feltehetőleg sokat farag jelenlegi 550 mérföldes hátrányából.

Hátul a verseny legöregebb és legfiatalabb tagja is megkerülte a Horn-fokot. Rich Wilson a maga 66 évével és Alan Roura a maga 23-mával ketten együtt adnak egy átlagos Vendée Globe hajóst. Szeretjük azt gondolni, hogy Fa Nándor a maga 63 évével a mezőny legidősebb tagja, de akkor még nem beszéltünk Pieter Heerema-ról sem, aki 65 évesen az egyik legmodernebb hajóval a 17 helyen halad, most éppen a Point Nemo-nál, vagyis még 1800 mérföldre a Horn-foktól. Na rá nyugodtan mondhatjuk, hogy óvatos duhaj, az összes többi foil-lal felszerelt hajó ott van ugyanis az élmezőnyben. (A foil a Imoca 60-as hajóosztály friss fejlesztése, egy oldalra kidugható szárny, amely nagyobb sebességnél jelentős felhajtó erőt gyakorol a szél alatti oldalra és ezzel stabilizálja a hajót.)