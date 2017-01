A Real-padon nem a tudás és a rutin számít, más a lényeg

Rafa Benítez 2015 júliusától 2016 januárjáig volt a Real Madrid edzője, e rövid idő alatt 4-0-ra kapott ki hazai pályán a Barcelonától a csapata, így nem csoda, hogy Florentino Perez elnök, aki hozta, gyorsan ki is rúgta.

Zinedine Zidane kapta meg helyette a feladatot, pedig csak annyi vezetőedzői rutinja volt, hogy az előző szezonban a Real B csapatát vezette a spanyol harmadosztályban, elég közepes sikerrel.

Aztán 2016 májusában Zidane a Reallal megnyerte a BL-t, majd 2017 januárjáig, a múlt hétig 40 meccses veretlenségi szériát épített a klubnál, jelenleg is vezetik a bajnokságot.

Miért lett ő sikeresebb, a korábban a Valenciánál többszörös bajnok, a Liverpoolnál BL-győztes, a Napolinál Olasz Kupa-győztes, a Chelsea-vel EL-győztes Benítez pedig bukás?

Ancelotti most a Bayernnél, Zidane a Realnál vezetőedző

Carlo Ancelotti, aki 2013 és 2015 között edzette a Real Madridot, és nyerte meg vele a 2014-es Bajnokok Ligáját, elmondta a lényeget az ESPN-nek adott interjújában.

A jelenleg a Bayernnél dolgozó, háromszoros BL-győztes monológja annyira tökéletes, hogy nem is szakítanánk meg, szóval:

Benítez valószínűleg többet tud a futballról és sokkal tapasztaltabb. De nem mindenki képes edzeni a Real Madridot. A siker kulcsa a kapcsolat a játékosokkal, a futballtudás másodlagos, a rutin szintén. Zidane előtte nem volt edző az élvonalban, de sokáig játszott, volt az asszisztensem, tisztában van a taktikával és ismeri a klubot. De a lényeg a viszonya a játékosokkal. Hogy együtt tud velük dolgozni a pályán, hogy olyan edzést tud tartani, ami tetszik a futballistáinak, de átmegy vele az üzenete is, amit be is fogadnak. A szakmánknak van egy tanítói része, ami nem mindenkinél van meg, még ha érti és tudja is a futballt. Ehhez a kapcsolathoz egyéniség kell és hogy tiszteljenek. Zidane-ban ez megvan, bizonyított a pályán, vezér volt, de akkor is látszott, amikor az asszisztensemként dolgozott. Értékelem a rutint és a tudást, de nem ezek a legfontosabb dolgok. A legfontosabb, hogy tudj beszélni a játékosokkal, tudd tanítani őket és velük együtt dolgozni. Ez csak akkor történik meg, ha tisztelnek és hallgatnak rád. De nem kell állandóan lelkesítő beszédet tartanod, sőt néha beszélned sem kell. Zidane se beszél sokat, de ha megszólal, figyelnek rá. Tiszteletet kap már ezzel, aztán erre építkezik.

Hát, ennyi.

Ez a top klubok edzőinek szentírása kell, hogy legyen, mert egyértelmű, hogy mindez nem csak a Real Madridra, hanem a világ összes nagy egyesületére igaz, ahol többnyire világklasszisok szaladoznak az ember előtt a tréningeken. Barca, ManUnited, Bayern, ManCity, Juventus meg még 1-2 csapat, ami szintén a világ legjobbjaival dolgozhat.

Zidane és Ancelotti még együtt, a Real Madridnál

Zidane egyébként december Ancelotti szavait sokkal rövidebben összefoglalta, amikor az egyik sajtótájékoztatóján azt mondta:

A legfontosabb az, hogy a játékosaim jól érezzék magukat a klubnál, és szeressenek játszani a csapatban.

Érdemes most megnézni a Chelsea-t is, épp most írtunk róla, hogy ott Antonio Conte csinálja nagyjából ugyanazt a játékosaival, mint Zidane Madridban.

Anccelotti szavain az sem változtat, hogy a Real sorban két vereség után van (igaz, az ESPN-nek a Celta elleni vereség előtt nyilatkozott), vagyis annyi meccset vesztett pár nap alatt, mint 2016-ban összesen, a Sevilla és a Celta (utóbbival a kupában játszottak) elleni vereségek ugyanis inkább a kísérletezés miatt történtek.