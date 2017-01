Miért kapott 3 milliárdot Orbán Viktortól a szerb harmadosztályú Topolya?

Kedden a vajdasági Szabad Magyar Szó cikke alapján mi is írtunk a szerb harmadosztályú csapatnak juttatott 3 milliárd forintos magyar állami támogatásról, egy alapítandó futballakadémiára. A cikkben beszámoltunk arról a felfedezésünkről is, hogy a vajdasági csapat partnerségi kapcsolatban áll a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával. A Szabad Magyar Szó csütörtökön újabb részleteket közölt a történetről, bemutatva, hogyan alakult ki a kapcsolat a topolyai csapat és Orbán Viktor között, arról a meglepő helyzetről, hogy a Vajdaságban jelenleg már működik egy Nyers István Akadémia nevű intézmény, ami a Ferencvárossal áll kapcsolatban, ám őket valamiért teljesen kihagyták a támogatásból, és az is kiderült, hányan beszélnek magyarul a TSC felnőtt csapatában.

Honnan a kapcsolat?

A klub és Orbán Viktor kapcsolata Árok Ferencnek köszönhető, a vajdasági születésű, Ausztráliában nagy hírnevet szerző edző nagyon jó kapcsolatba került Orbán Viktorral, annyira, hogy Szerbiában járva még a lakására is ellátogatott a miniszterelnök. Sőt, ahogy ebből a hírből kiderül, még a futballügyi tanácsadója is lett. Árok rendszeres találkozóik egyikén, Budapesten mutatta be Orbán Viktornak a topolyai – és a bajsai – csapat tulajdonosát, a helyi sportélet mecénását, Zsemberi Jánost. A szlovák–magyar származású milliárdos vállalkozó csapata és a Puskás Akadémia 2015 novemberében szerződést kötött, majd alig egy évre rá a magyar költségvetésben el is különítettek 3 milliárd forint állami támogatást a TSC-nek.

Fotó: Barakonyi Szabolcs Árok Ferenc

Van egy akadémia, ami már működik

Eközben Tóthfalun, alig 30 kilométerre Topolyától már öt éve üzemel a Nyers István Akadémia, ahol az akadémiai képzésben négy korosztályban 60 gyerekkel foglalkoznak, a focisuli (U8-11) és az ovifoci (U7) játékosai mellett. Ők azonban kimaradtak a támogatásból.

Hogy miért húznak fel inkább a közelben a semmiből egy akadémiát, ahelyett, hogy a meglévőt fejlesztenék?

A Szabad Magyar Szó szerint ebben egyrészt szerepet játszhat, hogy a tóthfalusiaknak már komoly kapcsolatuk van a Ferencvárossal. Az akadémia lelke Volford Tibor edző, valamint Bontovics István koordinátor, utóbbi szakember a magyarkanizsai önkormányzatban a hatalmon levő VMSZ-szel szembehelyezkedő UKROK – Községi Összefogás képviselőcsoport tagja. A topolyai csapat tulajdonosa viszont a VMSZ színeiben önkormányzati képviselő, és – ezt már mi tesszük hozzá – Orbán Viktor is a VMSZ kampányát támogatta személyesen 2016 tavaszán.

Topolya mellett szólhatott az is, hogy a Vajdaságban Zentán, Topolyán és Magyarkanizsán van csak magyar polgármester, ezek tekinthetők magyar önkormányzatoknak. Jelenleg a Topolya szerepel a legmagasabb szinten, a harmadosztályban, a zentai csapat korábban szintén ott játszott, ám a főtámogató csökkentette a pénzt, így idén már csak az ötödik ligában szerepel. A nevezett városokban üzemelő többi csapat mind negyed- vagy ötödosztályú.

Fotó: nyersakademia.rs Schmitt Pál felesége, Makray Katalin látogatása a Nyers István Akadémián 2011. szeptember 14-én.

A jelek szerint a tóthfalusiak nem kerültek ki teljesen a pikszisből, az akadémia októberi ünnepségén legalábbis jelen volt Schmitt Pálné Makray Katalin, olimpiai ezüstérmes tornász, illetve Pirityiné Szabó Judit, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője is. Pénzt viszont egy fillért sem kaptak a december 20-i kormányhatározatban, így csak a Ferencváros támogatására számíthatnak, ami persze eggyel közvetettebb formában, de szintén magyar közpénz bevonását jelenti. Hogy mást ne mondjunk, a Ferencvárosi Labdarúgó Club (sic!) egy ugyanaznap születő kormányhatározatban kapott 700 millió forintot „sportcélú támogatás” címén. Az persze nagy kérdés, hosszabb távon mennyi értelme van két akadémiát üzemeltetni, ennyire közel egymáshoz.

Lesz stadion is

Topolyán nagy terveket szőnek, sőt, már bele is vágtak. Új, helyi szinten ismert edzőt szerződtettek, akivel a csapat vezeti a harmadosztályt, emellett az utánpótlás is eséllyel pályázik a feljutásra, sőt, Zsemberi másik csapata, a negyedik ligás Bajsa is feljutásra áll jelenleg. A Szabad Magyar Szó számai alapján, ha Zsemberi összes csapata feljutna, a bajnoki szereplésük minimum évi 210 ezer euró költséget jelentene a tulajdonosnak jövőre. Ez kényelmesen kifér a 10 millió euróból, sőt, ha azt a 2-3 milliót is levonjuk, amennyi Zsemberi szerint az akadémia építéséhez kell, a maradékból még bőven el lehet kezdeni építeni a stadiont.

Mert természetesen lesz stadion, méghozzá vélhetően nem is csak a távoli jövőben, amire az is utal, hogy Zsemberi János és Palágyi Szabolcs, a TSC sportigazgatója nemrég meglátogatták a dunaszerdahelyi DAC stadion tervezőjét.

Magyar kérdés

További érdekesség, hogy hiába közel a 60 százalék a magyarok aránya Topolyán, a TSC felnőtt csapatában egyetlen magyarul beszélő játékos van, és összesen két magyar vezetéknevű, ám egyikük a szerbet tekinti anyanyelvének.

A vajdasági magyarok számának csökkenése miatt nehéz elképzelni, hogy a létesülő akadémia csak magyar gyerekekre alapozza működését, a Puskás Akadémiával való partnerség pedig azzal járhat, hogy a legtehetségesebb gyerekek Felcsúton kötnek ki, ezáltal gyengítve a helyi közösséget, és tovább erősítve azt a képet, hogy a sikerhez el kell hagyni a Vajdaságot. Ez annyira reális felvetés, hogy januárban a Puskás Akadémia három fiatal, csíkszeredai játékost is tesztelt, akik a részben általa működtetett Székelyföldi Labdarúgó Akadémiáról érkeztek.