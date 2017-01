Ha már elengedte a hazaadást a lába alatt, így kellett menteni

A Real Madrid 2-1-re nyert a spanyol bajnokság 18. fordulójában. A Malaga nem játszott veszélytelenül, de mivel Sergio Ramost nem tudta kivenni a játékból, így pont nélkül távozott a Bernabeuból.

Ramos a döntők embere, most azonban egy tökéletes fejessel szerezte meg a vezetést a bajnokin, hogy aztán még a szünet előtt is ő érkezzen a legjobban egy oldalsó beívelésre, és most lábbal volt pontos.

A második félidőben a Malaga szépített, aztán Kameni nagy produkciója következett, amikor egy hazaadás átcsúszott a lába alatt, de utána eredt, és centikkel a gólvonal előtt megmentette magát a szégyentől.

A kipattanó Ronaldo elé került, és a kameruni akkor nagy bravúrral mentett.

A portugál aranylabdás nem fogott ki jó napot, mindent kihagyott.

A Real 43 pontos, és öt pont az előnye a harmadik Barcelona előtt, míg a második Sevillával szemben négy pont a különbség.

Eredmények: